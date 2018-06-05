Больницы Алматы принимают всех больных менингитом из других районов

Жители Алматинской области могут быть госпитализированы в ближайшую городскую больницу.

Ежедневно с подозрением на менингококковую инфекцию к помощи медиков обращаются свыше 500 человек. В случае необходимости, жителей области должны доставить в ближайшую больницу, будь то городскую или областную. Об этом на брифинге в СЦК сообщил руководитель Управления здравоохранения Алматы Серикбол Мусинов, передает Zakon.kz.

«Хочу, чтобы жители алматинской области были проинформированы. Если скорая помощь считает необходимой привезти пациентов в ближайшую городскую больницу или госпиталь, то они могут это сделать. Наши двери всегда открыты, мы никогда не отказывали принимать пациентов, и не будем этого делать», - сказал руководитель Управления здравоохранения Алматы Серикбол Мусинов.

По последним данным, в Казахстане с начала 2018 года от менингококковой инфекции скончались 13 человек, в Алматы - 6, Алматинской области - 4.

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