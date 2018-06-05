Нацбанк: 200 млрд тенге получат банки по программе «7-20-25»

Банки Казахстана более чем на четверть увеличили выдачу кредитов с начала года. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка РК Алпысбай Ахметов, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, по словам А.Ахметова, на реализацию Программы 7-20-25 в ближайший год будут направлены 200 млрд тенге. В перспективе сумма достигнет 1 трлн тенге, что позволит удвоить текущий объем ипотечного портфеля банков до 2 трлн тенге.

В заключение А.Ахметов рассказал, что продолжается процесс дедолларизации. Депозиты в национальной валюте выросли за январь-апрель на 2,4% до 9,4 трлн тенге, в иностранной валюте - снизились на 8% до 7,7 трлн тенге. Доля вкладов в иностранной валюте снизилась с начала года с 47,7% до 45%, что является одним из наименьших значений с августа 2014 года.