АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» сообщило результаты Годового общего собрания акционеров и Совета директоров

Размер дивиденда по итогам 2017 года

По решению акционеров был определен порядок распределения чистого дохода и размер дивиденда в расчете на одну простую и привилегированную акцию. Акционеры РД КМГ приняли решение не выплачивать дивиденды по простым акциям по итогам 2017 года. В соответствии с Уставом РД КМГ по привилегированным акциям будет выплачен годовой минимальный гарантированный размер дивиденда, который составляет 25 тенге на акцию (включая налоги, удерживаемые в соответствии с законодательством РК). Общая сумма начисленных дивидендов по итогам 2017 года составит 48 млн тенге[1] (около 145 тыс. долларов США[2]).

Выплата дивиденда по итогам 2017 года будет производиться на основе реестра акционеров по состоянию на 00 часов 00 минут 1 июня 2018 года и начнется 2 июля 2018 года.

Все вопросы повестки, предоставленные ранее в извещении о ГОСА, были утверждены акционерами, включая годовую консолидированную финансовую отчетность и годовой отчет Компании за 2017 год.

Справка

РД КМГ по итогам 2017 г. входит в тройку лидеров по объему добычи нефти в Казахстане. Объем добычи Компании с учетом долей в компаниях ТОО «СП «Казгермунай», CCEL (АО «Каражанбасмунай») и «ПетроКазахстан Инк.» в 2017 г. составил 11,9 млн тонн (240 тыс. баррелей в сутки). Объем доказанных и вероятных запасов (2P) РД КМГ с учетом долей в совместных предприятиях по состоянию на конец 2017 г. составил 180 млн тонн (1 321 млн баррелей)