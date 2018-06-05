Отчет правительства об исполнении республиканского бюджета обсудили в Сенате

С докладами выступили вице-министр финансов Берик Шолпанкулов и председатель Счетного комитета по контролю за использованием республиканского бюджета Наталья Годунова.

На расширенном заседании Комитета по финансам и бюджету сената парламента правительство и Счетный комитет представили отчеты об исполнении республиканского бюджета за 2017 год, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.

С докладами выступили вице-министр финансов Берик Шолпанкулов и председатель Счетного комитета по контролю за использованием республиканского бюджета Наталья Годунова.

Как отмечено в отчете правительства об исполнении республиканского бюджета за 2017 год, рост ВВП составил 4,0 % к соответствующему периоду 2016 года при целевом индикаторе 3,4 %, за счет уверенного роста промышленности (на 7,1 %) и сферы услуг (на 2,7 %). Расходы на выполнение социальных обязательств государства выполнены в полном объеме, сохранен принцип увеличения пенсионных выплат с опережением прогнозируемого уровня инфляции на 2 %. В течение 2017 года проведено два уточнения и три корректировки республиканского бюджета, приняты 3 проекта постановления о реализации республиканского бюджета. Основные параметры республиканского бюджета за 2017 год таковы.

Поступления составили 9 799 млрд тенге или 101,1%. Доходов поступило в сумме 9 692 млрд тенге. Доля налоговых поступлений в чистых доходах увеличились на 3,4 процентных пункта по сравнению с 2016 годом и на 0,2 процентных пункта относительно к ВВП. Расходы исполнены на уровне 11 156 млрд тенге или 99,8%. По сравнению с 2016 годом расходы выросли на 2 655,5 млрд тенге. Средства были направлены для достижения показателей 11 государственных и правительственных программ, 47-ми индикаторов стратегических направлений чрез реализацию 336 бюджетных программ.

Представляя отчет Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, Н.Годунова отметила, что Комитетом проанализированы проблемные вопросы по исполнению бюджета, поднятые сенаторами Д.Адильбековым и С.Джаксыбековым, который подчеркнул необходимость законодательно закрепить в бюджетном законодательстве приоритетность стратегического планирования.

«Для этого нужно ускорить работу по внедрению методологии влияния и оценки вложенных средств на достижение показателей прямых и конечных результатов бюджетных программ, которые в свою очередь, должны быть ориентированы, прежде всего, на достижение стратегических целей и индикаторов», - отметила Н.Годунова.

Для этого планируется дать госорганам время на приведение всех документов системы экономического планирования в соответствие со стратегическими задачами. И после этого запретить вносить изменения в процессе исполнения программ и планов в значения целевых индикаторов и показателей результатов государственных и правительственных программ, а также стратегических планов министерств.

Среди приоритетных вопросов Н.Годунова также выделила работу по совершенствованию механизма контроля и ответственности, повышении качества налогового и таможенного администрирования. В целом, по итогам 2017 года, по оценкам Счетного комитета, предполагаемые потери республиканского бюджета от некачественного администрирования составили 6,5 млрд тенге.

«Как справедливо отметили сенаторы, необходимо обеспечить эффективность в решении вопросов по недоимке в бюджет, возврату НДС и качественному прогнозированию поступлений в целом», - подчеркнула председатель Счетного комитета.

«Не решен и вопрос возврата в бюджет остатков средств от реализации инвестпроектов квазигоссектора. На 1 января 2018 года на КСН числится 74 млрд тенге, из них 38 млрд тенге - средства 2017 года. Информацией об общих объемах средств, размещенных на депозитах в БВУ Правительство не располагает», - заключила она.

Сенаторы А.Бектаев и Н.Кылышбаев обратили внимание, что из года в год продолжается «накачивание» субъектов квазигоссектора. Доля поступлений дивидендов и отчислений от субъектов квазигосударственного сектора в пересчете к полученному доходу ежегодно снижается. Объем дивидендов и отчислений, перечисленных в 2017 году, снизился до 6% от чистого дохода.

«При этом рекомендации Счетного комитета о поэтапном выделении средств субъектам квазисектора по мере реализации проектов и закреплении механизмов финансирования по принципу бюджетирования, ориентированного на результат, по аналогии с администраторами бюджетных программ до сегодняшнего дня не реализованы», - сказала Н.Годунова.

Об итогах реализации денежно-кредитной политики в 2017 году депутатов проинформировал заместитель председателя Национального банка Алпысбай Ахметов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!