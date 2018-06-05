Назначение Совета директоров АО «РД КМГ»
В ходе заседания ГОСА Совет директоров был переизбран со сроком полномочий до 22 мая 2019 года включительно. В новый состав Совета директоров вошли четыре новых члена - Асия Сыргабекова, в качестве представителя АО «Национальная Компания «КазМунайГаз» («НК КМГ»), сменив Густава Луиса Юджина Ван Меербеке, а также Куандыков Балтабек, Ертлесова Жаннат и Жолтаев Герой были избраны в состав Совета директоров в качестве Независимых неисполнительных директоров РД КМГ, сменив Аластэра Фергюсона, Филипа Дэйера и Фрэнсиса Соммера.
На заседании Совета директоров Даурен Карабаев, Исполнительный вице-президент - Финансовый директор НК КМГ, был вновь избран председателем Совета директоров РД КМГ.
Состав Совета директоров РД КМГ по состоянию на 22 мая 2018 года:
· Даурен Карабаев - представитель НК КМГ, Исполнительный вице-президент - Финансовый директор в НК КМГ, Председатель Совета директоров РД КМГ;
· Карпушин Олег Вячеславович - представитель НК КМГ, Исполнительный вице-президент по добыче, разведке и нефтесервисам НК КМГ;
· Ардак Мукушов - представитель НК КМГ, Вице-президент по правовому обеспечению НК КМГ;
· Сыргабекова Асия - представитель НК КМГ, Вице-президент по стратегии НК КМГ;
· Курмангазы Исказиев - Генеральный директор РД КМГ (Председатель правления РД КМГ);
· Куандыков Балтабек - Независимый неисполнительный директор РД КМГ;
· Ертлесова Жаннат - Независимый неисполнительный директор РД КМГ;
· Жолтаев Герой - Независимый неисполнительный директор РД КМГ.
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