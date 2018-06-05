Талдыкорганский студент, погибший от менингита, предположительно заразился в Алматы

Сейчас все контакты по месту его работы, учебы, проживания, в том числе и по месту проживания родителей, взяты на учет.

Сегодня на площадке СЦК главный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин рассказал подробности по последнему из 13-ти летальных исходов от менингита, передает МИА «Казинформ».

«Больной А. - студент 3 курса медколледжа, поступил 2 июня с диагнозом менингококкцемия, токсический шок. Скончался вчера, 4 июня, в 19:15. Лабораторные исследования пока по данному случаю в работе. По законодательству это еще неподтвержденный случай - когда завершатся лабораторные исследования Всемирной организации здравоохранения, которыми мы сейчас пользуемся, это будет подтвержденный случай. А пока это вероятный случай, связанный с менингококковой инфекцией. Под вопросом он был, к сожалению. Он ушел из жизни... Лабораторные исследования через два дня закончатся, и мы точно скажем, был это менингит или нет. А то у нас был случай - поступала девочка в Кокшетау, тоже с подозрением (на менингит - прим.), но после всех исследований, в том числе после ликвора спинномозговой жидкости, диагноз был снят», - сказал Жандарбек Бекшин.

По словам главного санитарного врача страны, все контакты по месту работы, учебы, проживания, в том числе и по месту проживания родителей, взяты на учет. Медицинское наблюдение за ними будет вестись в течение 10 дней, сейчас проводится соответствующая антибиотикопрофилактика.

По поводу последних прижизненных контактов умершего Ж. Бекшин отметил, что поскольку парень жил в Алматы, контакт, видимо, там и произошел.

По словам Жандарбека Бекшина, больной приехал к родителям в Талдыкорган.

«Поскольку он заболел, его положили в городскую многопрофильную больницу. В этой больнице открыто специализированное отделение на 9 коек для больных менингококковой инфекцией, куда можно доставить с целью того, чтобы не ездили в Каскелен или еще куда-нибудь. Это ближайшее лечебное учреждение. Мы во всех больницах открыли кабинеты, койки специальные, чтобы при возникновении таких случаев можно было доставить в ближайшее учреждение», - сказал Жандарбек Бекшин.

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