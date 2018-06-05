Исекешев: Больницы Астаны готовы к возможной вспышке менингита

По словам градоначальника, ситуация с заболеваемостью находится под контролем.

Аким Астаны Асет Исекешев прокомментировал сложившуюся ситуацию по менингиту в столице, передает sputniknews.kz.

По его словам, ситуация с заболеваемостью находится под контролем, для мониторинга был создан медицинский штаб. В городских больницах усилены дежурства.

"Работает круглосуточный колл-центр 1430. Мы сейчас обращаем внимание на профилактические меры. Идет информирование населения и в целом профилактика усилена. Второе: усилена работа врачей скорой помощи, участковых в части настороженности на предмет ранней выявляемости (симптомов менингита). Больницы готовы, лекарства есть", — сообщил глава города журналистам в кулуарах международной научно-практической конференции "Астана — города мира".

Также Асет Исекешев заявил об улучшении состояния трехлетнего мальчика, который ранее находился в реанимации, а сейчас переведен в обычное отделение.

На вопрос о том, будут ли обеспечены бесплатными прививками от менингита граждане из уязвимых слоев населения, аким Астаны сообщил об ответственности министерства здравоохранения.

"У нас, еще раз подчеркну, все необходимые лекарства есть. Какие прививки входят в перечень бесплатных, определяет министерство здравоохранения. Сегодня будет брифинг главного санитарного врача, мы ждем решение от них. Мы со своей стороны готовы принять все необходимые решения", — резюмировал Асет Исекешев.

4 июня, выступая на брифинге в Астане, глава Минздрава Елжан Биртанов сообщил о 13 погибших от менингита по всей республике.

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