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Внесены изменения в Правила установления официального курса национальной валюты Республики Казахстан к иностранным валютам
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Аннотация к документу: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 апреля 2018 года № 71 «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 242 «Об утверждении Правил установления официального курса национальной валюты Республики Казахстан к иностранным валютам» (не введено в действие)
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В частности, в Правила внесены следующие изменения:
в пункте 1:
подпункт 3) изложен в следующей редакции:
«3) уполномоченное подразделение - подразделение монетарных операций Национального Банка;»;
подпункт 5) изложен в следующей редакции:
«5) официальный курс национальной валюты - курс тенге, устанавливаемый Национальным Банком по отношению к иностранным валютам в соответствии с приложением к Правилам. Порядок установления официального курса национальной валюты к иностранным валютам аналогичен порядку определения рыночного курса обмена валют. Цели применения официального курса национальной валюты и рыночного курса обмена валют устанавливаются Кодексом Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), Кодексом Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан», Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и международными соглашениями Республики Казахстан.».
Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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