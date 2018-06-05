В частности, в Правила внесены следующие изменения:

в пункте 1:

подпункт 3) изложен в следующей редакции:

«3) уполномоченное подразделение - подразделение монетарных операций Национального Банка;»;

подпункт 5) изложен в следующей редакции:

«5) официальный курс национальной валюты - курс тенге, устанавливаемый Национальным Банком по отношению к иностранным валютам в соответствии с приложением к Правилам. Порядок установления официального курса национальной валюты к иностранным валютам аналогичен порядку определения рыночного курса обмена валют. Цели применения официального курса национальной валюты и рыночного курса обмена валют устанавливаются Кодексом Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), Кодексом Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан», Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и международными соглашениями Республики Казахстан.».

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.