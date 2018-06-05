Биртанов согласился с критикой Токаева по менингиту

Министр признал медлительность Минздрава в работе с населением.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов прокомментировал слова спикера сената Касым-Жомарта Токаева, который раскритиковал работу Минздрава из-за ситуации с менингитом, передает Спутник.

"Да, наверное, мы согласимся с тем, что есть определенная медлительность в отношении работы с населением, в информационно-разъяснительной работе, поскольку формат взаимодействия с общественностью очень серьезно изменился. Мы учимся работать в соцсетях, и в этой части не все ресурсы используем. В этой части мы согласны (с критикой — ред.)", — сказал Биртанов журналистам во вторник.

Вместе с тем, проводимые противоэпидемические мероприятия реализуются в соответствии с протоколами и стандартами Минздрава.

"Что касается организации медпомощи, да, конечно нарекания есть, мы их признаем. Будем над ними работать и устранять", — добавил Биртанов.

В ходе заседания правительства во вторник Биртанов рассказал, что планирует в этот же день выехать в Алматы и Алматинскую область, где наблюдается наибольший всплеск заболеваемости менингитом, чтобы оценить эффективность профилактических и противоэпидемических мероприятий. Кроме того, глава Минздрава проверит организацию медпомощи, в том числе экстренной.

Он выразил соболезнования родственникам погибших от менингита пациентов и заявил, что "по возможности" постарается встретиться с ними в ходе поездки.

В Казахстане с начала года из-за инфекционного заболевания в стране скончались 13 человек, шестеро из которых – дети до 14 лет. Больше всего заболевших и умерших от менингита приходится на Алматы.

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