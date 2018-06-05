Минздрав открыл горячую линию по вопросам профилактики менингита

Опубликованы номера телефонов Call-центров, где можно получить всю необходимую информацию.

Круглосуточные Call-центры по вопросам профилактики менингита действуют по всей территории Казахстана, и в них можно получить консультацию инфекциониста или эпидемиолога по всем возникающим у населения вопросам, передает Zakon.kz.

Контакты Call-центров по областям:

Республиканский call-центр: 8 71 72 554900

г. Астана: 1430

г. Алматы: 8 7273 000 103

Алматинская область: 8 7182 411-212

Акмолинская область: 8 800 080 6481

Актюбинская область: 8 7132 907 070, 8702 5020093

Атырауская область: 8 7122 98-02-92, whatsApp 8 778 007-20-21

ВКО: 8 7232 70 11 31

Жамбылская область: 8 7262 555-160

Западно-Казахстанская область: 8 7112 24-00-06

Мангистауская область: 8 702 0292929

Павлодарская область: 8 7182 66-24-99, 8702 300 15 17

Карагандинская область: 8 7212 955-559

Кызылординская область: 8 7242 400 -001

Северо-Казахстанская область: 8 800 808103

Южно-Казахстанская область: 8 7252 39-31-60

Костанайской области Колл центр тел: 87142 393 777

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