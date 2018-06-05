Жителям подтопленного второго Павлодара построят канализацию

В августе будут выделены средства на строительство, осенью начнется строительство канализационного коллектора.

Грунтовые воды на Втором Павлодаре будут стекать в канализацию, передает pavlodarnews.kz.

Такое решение было озвучено акимом города Павлодара Нуржаном Ашимбетовым на встрече с жителями Второго Павлодара в технологическом колледже. По словам градоначальника, сейчас все грунтовые воды временно стекают в насосную станцию, позже их будут сбрасывать в канализационный коллектор.

- ТОО «ПавлодарГидроГеология» ведет мониторинг всех подземных вод по Павлодару и области, - сказал Нуржан Ашимбетов. - Сейчас мы их пригласили, чтоб они сделали опытные скважины, как ведет себя вода на двух уровнях. Все, что они пробурили, все остается в работе. Откачка воды будет продолжаться. По их расчетам, на этом участке пробурят еще пять скважин. Мы выделили деньги на проведение работ, будем постоянно качать. Кроме того, мы выделили 10 миллионов тенге на проектирование канализационной сети, сессия гормаслихата прошла, утвердили проект, отдел строительства проведет конкурс на проектирование.

По мнению акима, проект несложный – работа над ним у хорошего подрядчика должна занять не более двух месяцев. В августе будут выделены средства на строительство, а осенью, когда вода спадет, начнется строительство канализационного коллектора. Откачка воды на этом участке проводилась в течение 10 дней.

Градоначальник также посоветовал жителям, чьи дома сильно пострадали, встать в очередь на предоставление жилья взамен аварийного. - У кого есть аварийные дома, могут вставь в очередь – пишите заявление, я отправляю комиссию, она делает акт о признании или не признании жилья аварийным, если дом непригоден для проживания – людей ставим в очередь, - сказал Нуржан Ашимбетов. - Сейчас там у нас человек 30-40 стоят.

Елизавета Весленёва

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!