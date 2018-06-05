В Нацбанке прокомментировали снижение базовой ставки

Новый уровень базовой ставки согласуется с целями по инфляции, а также будет обеспечивать дальнейшее снижение стоимости денег в экономике. Об этом рассказал заместитель председателя Национального Банка Казахстана Алпысбай Ахметов на расширенном заседании Комитета по финансам и бюджету Сената Парламента РК, передает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, с 5 июня базовая ставка снижена до 9%. Это уже четвертое ее снижение в текущем году.

Как отметил А.Ахметов, средняя ставка по кредитам в тенге для бизнеса продолжает постепенно снижаться - до 12,2% по итогам апреля. Такие низкие значения не отмечались с конца 2014 года.

«Выдача новых кредитов в январе-апреле увеличилась на 27,7% или на 814,3 млрд тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате кредитный портфель банков по итогам апреля вырос в годовом выражении на 12,1%, если не учитывать влияние мер Национального Банка прошлого года, связанных с оздоровлением банковского сектора», - рассказал Д.Ахметов.

Он добавил, что для обеспечения долгосрочного кредитования Национальный Банк реализует ряд инициатив. На законодательном уровне предполагается внедрение инструментов, удлиняющих сроки фондирования банков. Введение сберегательных депозитов позволит иметь банкам более длинное и предсказуемое фондирование.

«1,2 трлн тенге - это сумма кредитов, которые выдадут банки участники Программы оздоровления. На сегодняшний день рефинансировано 865 млрд тенге, из которых выдано новых кредитов на сумму 170 млрд тенге», - прокомментировал он.

Кроме того, по словам А.Ахметова, на реализацию Программы 7-20-25 в ближайший год будут направлены 200 млрд тенге. В перспективе сумма достигнет 1 трлн тенге, что позволит удвоить текущий объем ипотечного портфеля банков до 2 трлн тенге.

В заключение А.Ахметов рассказал, что продолжается процесс дедолларизации. Депозиты в национальной валюте выросли за январь-апрель на 2,4% до 9,4 трлн тенге, в иностранной валюте - снизились на 8% до 7,7 трлн тенге. Доля вкладов в иностранной валюте снизилась с начала года с 47,7% до 45%, что является одним из наименьших значений с августа 2014 года.

Долларизация депозитов юридических лиц снизилась с 43,8% до 41,3%, населения - с 52,2% до 49,1%. «С начала года ситуация на валютном рынке остается стабильной. За пять месяцев на фоне роста цен на нефть, несмотря на негативное влияние со стороны российского рубля, укрепление тенге к доллару США составило 0,9%», - подытожил заместитель председателя Нацбанка.