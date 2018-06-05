Часть территории космодрома "Байконур" Россия возвращает Казахстану

Казахстанская сторона приняла от России всю инфраструктуру для запусков ракет "Зенит" на космодроме "Байконур", однако пока оформление документов не завершено.

Завершение процедур передачи требует утверждения на межправительственном уровне. Сам процесс передачи объектов начался 1 марта 2018 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности аэрокосмического комитета министерства обороны и аэрокосмической промышленности Казахстана Баубека Оралмагамбетова.

Передача инфраструктуры ракетного комплекса "Зенит" на Байконуре от России Казахстану должна была завершиться до 1 июня. Однако процедура с окончательным подписанием всех необходимых документов может продлиться еще от трех до шести месяцев.

"В настоящее время казахстанской стороной принято 212 объектов на 42-й, 43-й и 45-й площадках космодрома Байконур, что подтверждено актами приема-передачи и технического состояния, аналогичные документы еще по 31-му объекту на вышеперечисленных площадках согласованы Казкосмосом и находятся на утверждении в госкорпорации Роскосмос и Байконурском департаменте государственного имущества", — сообщил Оралмагамбетов.

Всего Казахстану должны быть возвращены из российской аренды стартовый комплекс на площадке №45 с двумя пусковыми установками (действующей и разрушенной), технический комплекс с монтажно-испытательным корпусом на площадке №42, а также измерительный пункт.

В настоящий момент, по словам Оралмагамбетова, фактически казахстанской стороной приняты все 243 объекта наземной космической инфраструктуры космического ракетного комплекса "Зенит-М".

"В настоящее время оформляется акт об исключении объектов наземной космической инфраструктуры космического ракетного комплекса "Зенит-М" из состава арендуемых Российской Федерацией, который будет направлен на утверждение сопредседателям Казахстанско-Российской межправительственной комиссии по комплексу "Байконур", — добавил Оралмагамбетов.

Планируется, что после передачи инфраструктуры "Зенита" Казахстан приступит к ее модернизации под разрабатываемую в России ракету-носитель среднего класса "Союз-5".

В настоящее время Россия арендует у Казахстана город Байконур и одноименный космодром. Общая площадь территории арендованных земель составляет 6 717 квадратных километров.

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