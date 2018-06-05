Главное об аренде недвижимости

Известно, что бизнес, связанный с недвижимостью, является одним из наиболее прибыльных. Особую «привлекательность» составляют сделки, связанные с арендой недвижимости. Однако, возможно, не все участники этих сделок знакомы с принципами налогообложения при аренде объектов недвижимости.

В первую очередь стоит отметить, что «сдавать» в аренду недвижимость имеют право как физические лица, в том числе без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, так и юридические лица. Если пройти регистрацию, то такие формы регистрации - как ИП по патенту, ИП по упрощенной декларации или юридическое лицо - влияют на размер налога, который подлежит уплате.

Какой налог предусматривает в Казахстане Налоговый кодекс при сдаче квартиры в аренду?

Есть вариант открытия ИП по патенту, а если вы не зарегистрированы как ИП, то можете узаконить все как имущественный доход.

Итак, рассмотрим следующие варианты, которые необходимо учесть при сдаче квартиры в аренду на длительный срок:

- Без регистрации ИП

· доход от аренды квалифицируется как имущественный доход — сдача недвижимости тем лицам, которые не относятся по Налоговому кодексу Республики Казахстан к категории «налоговый агент» и уплата налога с дохода 10% как физическое лицо. До 31 марта надо подать декларацию по индивидуальному подоходному налогу и оплатить 10% от дохода (ф.240.00).

По налоговому законодательству не облагается налогом доход равный 12 минимальным заработным платам за год. МЗП в 2018 году — 28 284 тенге.

За 28 284 тенге ежемесячно, как правило, сдаются либо комнаты, либо квартиры в городах-спутниках, поселках городского типа. Если оплата выше этой границы — а по статистике это так и есть, — то такую квартплату необходимо легализовать.

- Регистрация в качестве ИП

· для постановки на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя, физическое лицо направляет в налоговый орган уведомление о начале деятельности. Определиться с налоговым режимом необходимо в течение десяти дней.

С начала 2018 года ставка налогового режима на основе патента, в частности для тех, кто сдаёт квартиры, снижена с 2 до 1 %. Такая схема расчета с бюджетом доступна тем, кто не использует наёмный труд и чей доход не превышает 7 млн тенге в год.

Еще один вариант - упрощённая декларация. Ставка налога здесь составляет 3 %, он уплачивается по факту получения прибыли раз в полугодие.

В случае если вы сдаете помещение и не платите ничего в бюджет, вас ждет следующее.

Административная ответственность

· административная ответственность за сокрытие объектов налогообложения (статья 275 КоАП РК) 150% от суммы налогов

· административная ответственность за ведение предпринимательской деятельности без регистрации ИП (статья 463 КоАП РК) 15 МРП или 36 075 тенге (МРП 2018 года равен 2 405 тенге).

Если вы сдаете декларацию по индивидуальному подоходному налогу (далее ИПН), то должны включать сумму аренды как имущественный доход. Сумма ИПН с имущественного дохода — 10%, т.е. 60 000 тенге. За сокрытие здесь будет также сумма 150% — 90 000 тенге.

Уголовная ответственность

При неуплаченной сумме налоговых отчислений от 20 000 МРП и выше, дело перерастает в уголовную статью 244 УК РК. Такая сумма возникнет если:

· сдается в аренду сразу несколько жилплощадей;

· сдается в аренду элитное жилье;

· сдается в аренду жилье много лет нелегально.

Следует отметить, что по статье 244 УК РК грозит одно из наказаний:

· Штраф — до 3 000 МРП или исправительные работы.

· Ограничение свободы на срок до трех лет.

· Лишение свободы на тот же срок.

ДГД по ЗКО