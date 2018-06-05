Прямая трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК
Депутаты Мажилиса рассмотрят ряд законопроектов.
Фото : Vlast.kz5 июня 2018, 14:30
Сегодня на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты рассмотрят ряд законопроектов, сообщает Zakon.kz.
В частности, будут рассмотрены проекты законов «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» (второе чтение), «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи» (второе чтение).
Кроме того, будут заслушаны отчеты правительства РК и Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета об исполнении республиканского бюджета за 2017 год.
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