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Прямая трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК

Депутаты Мажилиса рассмотрят ряд законопроектов.

Фото : Vlast.kz5 июня 2018, 14:30

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты рассмотрят ряд законопроектов, сообщает Zakon.kz.

В частности, будут рассмотрены проекты законов «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» (второе чтение), «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи» (второе чтение).

Кроме того, будут заслушаны отчеты правительства РК и Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета об исполнении республиканского бюджета за 2017 год.

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