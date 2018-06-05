Глава Минздрава прокомментировал сокращение списка социально значимых заболеваний

Биртанов заверил, что больные диабетом и гепатитом продолжат получать бесплатные лекарства.

Планируемое сокращение списка социально значимых заболеваний не повлияет на количество получаемых бесплатных лекарств, заявил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов, передает Спутник.

Согласно опубликованному ранее проекту приказа министра здравоохранения, из списка социально-значимых заболеваний планируется исключить хронические вирусные гепатиты, сахарный диабет, детский церебральный паралич, острый инфаркт миокарда, ревматизм, орфанные (редкие) заболевания и болезни нервной системы.

"Мы ничего не исключаем из государственного объема бесплатной медпомощи, все эти заболевания, которые перечислили, они остаются. Просто мы упорядочиваем перечень социально значимых заболеваний и перечень заболеваний, требующих диспансерного наблюдения", — сказал Биртанов журналистам.

По его словам, такие важные болезни, например, как диабет, будут включены в перечень заболеваний, требующих особого, динамического наблюдения. Будет четко определено количество диагностических исследований, консультаций и перечень бесплатных лекарств, которыми должны обеспечиваться такие больные.

"По бесплатному лекарственному обеспечению сокращение перечня заболеваний не планируется. Я хотел бы успокоить наших граждан, особенно страдающих хроническими заболеваниями: Минздрав, наоборот, хочет усилить роль поликлинического сектора для того, чтобы эти больные находились под надежным наблюдением и получали лекарства", — заключил Биртанов.

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