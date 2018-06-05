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Биртанов: Регулировать характер вирусных инфекций невозможно

Мы не можем регулировать характер вирусных инфекций - министр.

Фото : DailyNews.kz5 июня 2018, 15:03

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов рассказал о функциях своего ведомства в ситуации с менингококковой инфекцией, передает Спутник.

"Министерство здравоохранения, в первую очередь, несет ответственность за стандарты, доступность качества оказания медицинской помощи. Мы не можем регулировать характер вирусных инфекций, поскольку это бактериальные вирусные распространения, поэтому я не могу при всем желании сказать, что инфекция пойдет на спад или нет. Не стоит поддаваться панике. Уровень заболеваемости в Алматы и Казахстане существенно ниже среднегодового за последние 20 лет. Есть годы подъема, есть годы снижения. Гарантировать это (прекращение вспышки) никто не может", — сказал Биртанов журналистам.

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