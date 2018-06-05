Министр здравоохранения взял под личный контроль борьбу с менингитом

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов взял борьбу с менингитом под личный контроль, и выехал в Алматы для оценки эффективности проводимых мероприятий по борьбе с менингококковой инфекцией, сообщает Bnews.kz.

«Средний многолетний уровень заболеваемости менингококковой инфекцией в Казахстане составляет 2.1 на 100 тысяч населения. На сегодня уровень заболеваемости составляет 0,3 на 100 тысяч. В Алматы среднегодовой показатель заболеваемости 4.0, в настоящее время уровень заболеваемости в Алматы - 1.7 на 100 тысяч населения», - сообщил Елжан Биртанов в ходе заседания Правительства.

Он отметил, что согласно руководству ВОЗ по управлению эпидемиями от 2018 года определён порог предупреждений, эпидемический порог заболеваемости, при превышении которого проводятся определённые мероприятия и вводится вакцинация.

«При расчёте на численность населения в республике порог, при котором проводятся профилактические мероприятия, - 540 случаев в неделю. Эпидемический порог - 1800 случаев в неделю, при которых вводится массовая вакцинация против менингококковой инфекции. Уровень заболеваемости в Казахстане и Алматы ниже порогового уровня», - сказал министр.

Он также сообщил, что для стабилизации ситуации по заболеваемости менингококковой инфекцией при министерстве создан штаб по профилактике инфекционных заболеваний, который ежедневно осуществляет координацию мероприятий по стабилизации ситуации.

«31 мая текущего года утверждён комплексный план мероприятий по стабилизации заболеваемости менингококковой инфекцией. Уровень заболеваемости менингококковой инфекцией в республике не превышает порогового уровня, при которых необходимо введение карантина и проведение вакцинации населения. Сегодня мной планируется выезд в Алматы и Алматинскую область с целью оценки эффективности проводимых мероприятий в соответствии с утверждённым планом. После оценки при необходимости принимаемые меры будут скорректированы», - заявил Биртанов.