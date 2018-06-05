В Астане пройдет концерт "Когда сердце поет от любви"

Артисты представят арии и дуэты из мирового оперного репертуара.

Яркие молодые артисты – солисты «Астана Опера» лауреаты международных конкурсов – Назым Сагинтай, Малика Минизини, Рамзат Балакишиев, Ержан Саипов, Шынгыс Расылхан исполнят популярные произведения о нежнейшем сердечном чувстве. Концерт «Когда сердце поет от любви», посвященный празднованию 20-летия Астаны, пройдет на сцене Камерного зала театра 10 июня. Партия фортепиано – Мәдениет қайраткері Елена Сахно.

- Во все времена любовь вдохновляла творцов на создание шедевров во всех видах искусства. Каждый композитор посвятил этому прекрасному чувству не одно произведение. Молодые солисты с особым трепетом поют о любви. В этот вечер мы постараемся донести до слушателей все богатство эмоций, сердечную теплоту и глубину переживаний, выраженные в музыке, - отметила Елена Сахно.

В насыщенную программу концерта вошли шедевры казахской, русской и западноевропейской классики. Прозвучат всеми любимые песни и романсы – казахская народная песня «Ахау керім», «Из травы я взлетела…» Г. Жубановой, «Қараторғай» Акана сері, «Ақсиса» Жаяу Мусы, «Вернись в Сорренто» Э. Куртиса, «Песня прощания» Ф. Тости, «Мама, я так счастлив...» Ч. Биксио, «Ты любви полна...» Ф. Дуранте, русская народная песня «Ах, ты, душечка», «Сомнение» М. Глинки, «Средь шумного бала...» П. Чайковского, «О, если б мог выразить в звуке...» Л. Малашкина и др.

Артисты представят арии и дуэты из мирового оперного репертуара – арию Розины, арию Берты и арию Дона Базилио из оперы «Севильской цирюльник» Дж. Россини, арию Конфуза из оперы «Катон» Дж. Перголези, арию Ирен из оперы «Баязет» А. Вивальди, Баркаролу из оперы «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха, ариозо Ленского из оперы «Евгений Онегин» П. Чайковского, арию Грязного из оперы «Царская невеста» Н. Римского-Корсакова, ит.д.

Начало в 18:00.

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