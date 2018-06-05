Холдинг «Байтерек» и ЕБРР подписали соглашение

Соглашение подписали Президент ЕБРР Сума Чакрабарти и Председатель Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Айдар Арифханов.

5 июня 2018 года в 13:00 в Astana Marriott Hotel Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и ТОО «Kazakhstan project preparation fund» (KPPF, дочерняя компания АО «НУХ «Байтерек») подписали Соглашение о вкладе на сумму 1 миллион евро для разработки проекта ГЧП по строительству многопрофильной больницы при Казахском Национальном медицинском университете им. С.Д. Асфендиярова в Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»

Соглашение подписали Президент ЕБРР Сума Чакрабарти и Председатель Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Айдар Арифханов. Мероприятие состоялось в преддверии 31-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов под председательством Президента Республики Казахстан.

«Холдинг «Байтерек» и Европейский Банк Реконструкции и Развития связывают давние дружеские отношения, – отметил Председатель Правления АО «НУХ «Байтерек» Айдар Арифханов. – К примеру, в 2016 году Холдинг заключил меморандум о стратегическом партнерстве с ЕБРР для совместного поиска, отбора, структурирования и реализации индустриальных и инфраструктурных проектов, в том числе через механизмы государственно-частного партнерства».

А. Арифханов подчеркнул, что новое соглашение послужит успешным примером того, как можно структурировать проекты ГЧП для успешного привлечения в них инвесторов и станет катализатором развития других инфраструктурных проектов.

В свою очередь, Президент ЕБРР Сума Чакрабарти поблагодарил холдинг «Байтерек» за тесное сотрудничество в рамках данной работы.

«Мы наиболее гордимся нашим совместным вкладом в развитие городской инфраструктуры. Одним из таких значимых проектов является создание многопрофильной больницы в Алматы, – сказал С. Чакрабарти. – Мы уже реализовали два аналогичных проекта в Турции, и теперь будем развивать этот опыт в Казахстане. Надеюсь, это послужит образцом для будущих международных проектов ГЧП в секторе здравоохранения».

Исполнителем Соглашения является ТОО «Kazakhstan project preparation fund». В рамках Соглашения Европейский банк реконструкции и развития предоставит техническую помощь в виде привлечения международных консультантов для проекта строительства многопрофильной больницы при КазНМУ.

Согласно проекту, при Университете будет построена многопрофильная больница (на 300 коек) и поликлиника (300 посещений в день). Принципиальной особенностью этого проекта является то, что за основу работы будет взят принцип триединства – клинической работы, образования и научной деятельности. Предполагается повысить качество медицинской помощи за счет привлечения высококвалифицированных профессоров, доцентов, сотрудников КазНМУ к лечебно-диагностической работе. При этом наиболее опытные врачи-практики будут являться сотрудниками кафедр КазНМУ.

Таким образом, будет налажен непрерывный обмен знаниями и опытом. Взаимодействие ведущего медицинского вуза страны с прогрессивной клиникой позволит внедрять достижения науки в клинический процесс и успешно готовить медицинских работников нового поколения. Начало строительства запланировано в 2020 году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!