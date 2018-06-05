Минздрав отметил возможность снизить цену на вакцину от менингита

Министерство здравоохранения Казахстана будет работать над снижением цены на вакцину от менингококковой инфекции, заявил глава ведомства Елжан Биртанов, передает Спутник.

Ранее премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев возмутился ценами на вакцины в разных регионах страны: в некоторых областях ее продают по 20 тысяч тенге, а в некоторых — по 40 тысяч тенге. Он отметил высокие цены на вакцины и поручил решить эту проблему.

«Эта проблема есть. Наш комитет фармации на днях начал работу со всеми регионами, чтобы не повышали цены на лекарственные препараты. По-моему, есть возможность снизить цену на вакцинацию. По вопросам снижения цены премьер-министр нам и местным исполнительным органам дал поручение, будем работать», — сказал Биртанов журналистам.

В Казахстане с начала года из-за инфекционного заболевания скончались 13 человек, шестеро из которых - дети до 14 лет. Больше всего заболевших и умерших от менингита приходится на Алматы.