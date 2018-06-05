В Талдыкоргане названа лучшая футбольная команда военной полиции

Турнир по мини-футболу был приурочен ко Дню символов.

Определена лучшая футбольная команда по мини-футболу среди военнослужащих Отдела военной полиции Талдыкорганского гарнизона, сообщает Zakon.kz.

Турнир по мини-футболу был приурочен специально ко Дню символов. За звание лучшей и сильнейшей поборолись 4 команды. Свои силы на поле испытали сотрудники управления, патрульно-постовой службы, отделения дознания и розыска, а также военно-автомобильной полиции данного ведомства.

По словам организаторов, подобные турниры проводятся ежегодно и позволяют выявить не только лучших, но и благоприятно сказывается на сплоченности коллектива.

- К соревнованию мы готовимся тщательно, ответственно, - отметил капитан Ерлик Несипбаев. - Все в хорошем боевом состоянии, каждая команда жаждет победы. Цель проведения данного турнира – на примере показать патриотизм и преданность долгу, а также пропаганда здорового образа жизни.



Участники продемонстрировали отличную физическую подготовку и высокий командный дух. Первое место заняла команда патрульно-постовой службы. Все победители награждены почетными дипломами и переходящим кубком Отдела военной полиции Вооруженных Сил РК.

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