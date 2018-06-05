В частности, в Правила внесены следующие изменения: Правила дополнены пунктом 6-1 следующего содержания: «6-1. Для определения размеров должностного оклада военнослужащих по контракту в воинской части (учреждении) создаются комиссии по исчислению стажа службы, дающего право на установление должностного оклада. В состав комиссии воинской части (учреждения), включаются должностные лица финансовых, юридических, кадровых подразделений (в случае отсутствия кадрового подразделения - лица, ведущие учет личного состава). Заседание комиссии созывается при поступлении граждан на воинскую службу в течении 15 рабочих дней, а также ежегодно до 20 января для установления стажа всех военнослужащих по состоянию на 1 января. Решение комиссии об исчислении стажа службы оформляется протоколом заседания комиссии в течении 3 рабочих дней после заседания. Выписка из протокола заседания комиссии составляется в двух экземплярах (один экземпляр - в кадровую службу, второй - в финансовую службу).»; подпункт 1) пункта 17 изложить в следующей редакции: «1) военнослужащему, принятому и назначенному на должность по окончанию срочной воинской службы - должностной оклад по I категории должности, установленный Единой системой оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2017 года № 646дсп (далее - система оплаты труда);»; пункт 32 изложен в следующей редакции: «32. На период нахождения во всех видах отпусков (за исключением нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, находящихся в дополнительных отпусках без сохранения денежного довольствия в соответствии с пунктом 23 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 28 апреля 1995 года «О льготах и социальной защите участников, инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним») за военнослужащим сохраняется денежное довольствие.»; пункт 38 изложен в следующей редакции: «38. Военнослужащему, имеющему право на получение по воинской должности надбавок, установленных законодательством Республики Казахстан, временно убывшему из воинской части и подразделения с сохранением должности по месту службы, выплата надбавок сохраняется.»; часть третью пункта 41 исключена; Глава 3 дополнена параграфом 8 следующего содержания: «Параграф 8. Надбавка за особые условия прохождения службы военнослужащим военной полиции 63-1. Надбавка за особые условия прохождения службы выплачивается военнослужащему военной полиции, кроме военнослужащих срочной службы, в размере 10 процентов от должностного оклада со дня издания приказа о принятии дел и должности. 63-2. В приказе командира (начальника) о принятии дел и должности указывается об установлении надбавки.»; пункт 69 изложен в следующей редакции: «69. При переводе военнослужащего, за исключением курсанта, кадета и военнослужащего по призыву, к новому месту службы в другую местность на удалении более 100 километров (в том числе в составе воинской части или подразделения), ему выплачивается подъемное пособие в размере двухмесячного денежного содержания на самого военнослужащего и половины месячного денежного содержания на каждого члена семьи. В соответствии с частью второй пункта 3 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих» статус военнослужащих по призыву офицерского состава определяется статусом военнослужащих по контракту.»; абзац первый части первой пункта 71 изложен в следующей редакции: «71. Подъемное пособие в порядке и размерах, установленных пунктом 69 настоящих Правил, выплачивается военнослужащему:»; пункт 75 дополнен частью второй и третьей следующего содержания: «При повторном поступлении на воинскую службу по контракту, за исключением случаев, когда выходное пособие ранее при увольнении не выплачивалось, размер выходного пособия определяется как разница между причитающимся размером денежного содержания на день увольнения и размером ранее полученного денежного содержания. В случае равенства причитающегося размера денежного содержания на день увольнения с размером ранее полученного денежного содержания выходное пособие повторно не выплачивается.»; Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования