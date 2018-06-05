Отмечается недостаточный контроль и мониторинг эффективности управления активами субъектов квазигосударственного сектора.

Председатель Счетного комитета по исполнению за освоением республиканского бюджета Наталья Годунова рассказала депутатам о недостаточном контроле за эффективностью управления активами квазигосударственного сектора, прозрачностью деятельности таких компаний и убытках республиканских государственных предприятий, передает корреспондент Zakon.kz.

«Отмечается недостаточный контроль и мониторинг эффективности управления активам субъектов квазигосударственного сектора. Сохраняется практика несвоевременного освоения им бюджетных средств, и как сказал министр финансов, на 1 января 2018 года на контрольных счетах наличности числился значительный остаток средств, большая часть из которых сформирована в период до 2017 года», - сказала она.

Тем самым, по мнению главы СК, продолжается изъятие из оборота государственных средств. Годунова напомнила, что еще в прошлом году Счетный комитет давал рекомендацию - закрепить механизмы финансирования госхолдинга по принципу бюджетирования ориентирования на результат. И добавила, что эта рекомендация актуальна и сегодня.

«Представляется целесообразным пересмотреть механизм выделения субъектам квазигоссектора средств из республиканского бюджета. Считаем, что если это будет льготное бюджетное кредитование, то ответственность за полученные из бюджета ресурсы будет выше», - продолжила Годунова.

Она также обратила внимание, что доход республиканских госпредприятий в 2017 году сократился на 6 млрд, а убытки выросли.

«К сожалению, нам еще не удалось всесторонне рассмотреть вопросы эффективности управления активами субъектов квазигоссектора. В первую очередь это связано с законодательными ограничениями, корпоративными процедурами и недостаточной прозрачностью деятельности самих субъектов», - заключила она.

Татьяна Ковалева, Астана

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