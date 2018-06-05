Виновата красная тряпка: массовое ДТП произошло в Алматы

Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.

На ул.Саина в Алматы произошло ДТП с участием трех авто, передает Zakon.kz.

Авария произошла не доезжая пр.Абая. И, судя по всему, первопричиной случившегося стала большая красная тряпка, лежащая на дороге. Как рассказала водитель автомобиля Kia Sportage, она ехала в северном направлении. Водитель двигавшегося перед ней авто увидела лежащую на дороге тряпку и стала маневрировать, при этом притормозив. Водитель Kia тоже притормозила, и в этот момент в нее врезался Mitsubishi Lancer, а в него въехала Mazda RX-8.

Слова водителя Kia о том, что первым в нее врезался Mitsubishi, подтвердил водитель Mazda. Однако сам водитель Mitsubishi утверждает, что он столкнулся с Kia только после того, как получил удар сзади от Mazda.

В результате ДТП пострадали два пассажира из Mitsubishi, их госпитализировали.

Из-за ДТП на Саина в обоих направлениях образовалась пробка.

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