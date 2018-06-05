Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 330,93, RUBKZT_TOD = 5,3468, USDKZT_0_001 = +7,0063 % годовых, USDKZT_0_002 = +8,1068 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам. В торгах приняли участие 23 банка.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 330,93 тенге за доллар США при объеме торгов 68 400 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и Т+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,3468 тенге за рубль при объеме торгов 23 000 тыс. рублей;

- по рублю России с расчетами T+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по китайскому юаню с расчетами Т+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 330,91 тенге за доллар (+0,18 тенге), суммарный объем торгов - 130 700 тыс. USD (+40 500 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,3465 тенге за рубль (+0,0126 тенге), суммарный объем торгов - 28 000 тыс. рублей (+5 000 тыс. рублей).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +7,0063 % годовых при объеме торгов 31 600 тыс. USD;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +8,1068 % годовых при объеме торгов 158 300 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по RUBKZT_0_001 и RUBKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.