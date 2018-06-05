Нигматулин: госорганам необходимо эффективно использовать внешние займы

Спикер палаты привел дополнительные примеры их неэффективного расходования.

На пленарном заседании Мажилиса под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина в ходе рассмотрения отчетов Правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2017 год был поднят вопрос целевого использования средств внешних займов, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-служба Мажилиса.

В частности, депутаты обратили внимание, что согласно заключению Счетного комитета, займы министерства финансов, в отдельных случаях, используются на покрытие текущих затрат, таких как обучение, круглые столы, а также привлечение международных экспертов с гонорарами, в разы превышающими оплату отечественных специалистов.

Спикер Мажилиса при этом поднял вопрос целесообразности направлений расходования средств займов.

Отметив, что средства большинства займов были направлены на решение реальных проблем экономики, что позволило построить системы водоснабжения, оказать материальную поддержку школам, больницам, Н.Нигматулин вместе с тем привел дополнительные примеры их неэффективного расходования. Согласно отчёту Счётного комитета, к примеру, средства займа Министерства финансов на реформирование налогового администрирования, помимо других направлений, расходовались и на разработку показателей эффективности работы департаментов Минфина, на проведение полиграфологического исследования сотрудников, на организацию других внутриминистерских мероприятий.

- Я думаю наши министерства сами в состоянии разработать показатели эффективности работы своих же структурных подразделений... И мне кажется, что правительству, в том числе и министерству финансов, пора уже серьезно задуматься над эффективностью, над целесообразностью направлений расходования средств, привлекаемых ими займов. Наверное, нельзя забывать, что займ придётся возвращать, причём, с процентами, - сказал в завершение Нурлан Нигматулин.

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