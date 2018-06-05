Верховный суд полностью оправдал незаконно осужденного в 2014 году Армана Сарсенбаева

Приговор первой инстанции пересмотрен в связи с недоказанностью вины.

Незаконно осужденный Арман Сарсенбаев имеет право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного неправомерными действиями органов уголовного преследования, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Органом следствия 27-летний Арман Сарсенбаев был обвинен в том, что будучи старшим контролером пограничного контрольного пункта «Капланбек», злоупотребляя своим служебным положением, он осуществил за вознаграждение незаконный пропуск через Государственную границу граждан Узбекистана.

19 июня 2014 года специализированный межрайонный военный суд по уголовным делам признал А.Сарсенбаева, как лицо, занимающего ответственную государственную должность, виновным в получении взятки за незаконные действия (бездействия) и осудил его к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в госорганах на 5 лет.

А.Сарсенбаев был оправдан по обвинениям в создании организованной преступной группы и руководстве ею с использованием своего служебного положения.

Апелляционная судебная коллегия оставила приговор в отношении осужденного без изменений. Военный Суд РК по праву кассационной инстанции изменил вынесенные судебные акты, снизив наказание А.Сарсенбаеву до 1 года 3 месяцев.

Не согласившись с вынесенными судебными актами, осужденный и его адвокат обратились в Верховный Суд с ходатайствами, где указали, что состоявшиеся судебные акты были основаны на неподтвержденных показаниях свидетелей, которые при этом не были знакомы между собой. Также отмечено отсутствие в деле стенограмм телефонных разговоров о незаконном пропуске через границу граждан Узбекистана, положенных в основу обвинения.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда посчитала недопустимым осуждение А.Сарсенбаева лишь на основании неподтвержденных и противоречивых свидетельских показаний. Доводы обвинения о многочисленных регулярных телефонных звонках, о незаконном пропуске через границу граждан Узбекистана были исключены за отсутствием доказательств.

В ходе рассмотрения подтвердился только один телефонный звонок между осужденным и свидетелем. При этом стенограмма разговоров свидетельствовала о рабочих контактах. Кроме того, данный звонок свидетеля, как лица, заинтересованного в исходе дела не должен был учитываться судом. На стадии следствия данный свидетель показал, что дал вознаграждение А.Сарсенбаеву за незаконный пропуск через границу и за это он был освобожден органом следствия от уголовной ответственности в связи с раскаянием за совершение ряда тяжких преступлений.

Обращено также внимание на отсутствие неопровержимых доказательств получения А.Сарсенбаевым денежного вознаграждения, которое не было обнаружено и изъято в ходе проведения оперативных мероприятий.

Верховный Суд, в связи с вышеизложенным, прекратил производство уголовного дела и полностью оправдал А.Сарсенбаева в предъявленном обвинении. За ним признано право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов уголовного преследования.

Высшим судебным органом также вынесены сегодня оправдательные приговора еще по двум уголовным делам. Детали будут сообщены позднее после изготовления судебных постановлений.

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