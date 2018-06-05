В Акмолинской области летальных случаев от менингококковой инфекции не зарегистрировано

Эпидемиологическая ситуация в области по заболеваемости менингококковыми инфекциями стабильная.

О ситуации по заболеванию острым инфекционным заболеванием, вызываемое менингококком и характеризующееся разнообразными клиническими проявлениями, рассказала на брифинге и.о руководителя департамента охраны общественного здоровья Айнагуль Мусина, передает Zakon.kz со ссылкой на ГУ УВП Акмолинской облаcти.

За последние 5 лет летальных случаев не зарегистрировано. Эпидемиологическая ситуация в области по заболеваемости менингококковыми инфекциями стабильная. Ежегодно регистрируются спорадические (единичные) случаи заболевания.

В текущем году зарегистрировано 2 случая в г.Кокшетау и с.Белгородское Сандыктауского района. При проведении эпидемиологического расследования случаев определен круг контактных лиц, организовано лабораторное обследование и медицинское наблюдение. По результатам лабораторных анализов больных и бакносителей не выявлено. Больные по завершению лечения выписаны в удовлетворительном состоянии.

31 мая 2018 года в Акмолинскую областную детскую больницу с подозрением на менингококковую инфекцию в тяжелом состоянии поступил 10 месячный ребенок проживающий в г.Степняк района Биржан сал. В ходе эпидемиологического расследования ребенок госпитализирован в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Акмолинской областной детской больницы. По результатам лабораторных исследований и проведенного консилиума комиссией менингококковая инфекция не подтверждается. В области новых случаев не зарегистрировано.

В целях недопущения распространения менингококковой инфекции активизирована разъяснительная работа. Организовано 3 выступления на телевидении, опубликованы материалы в информационных агентствах. На постоянной основе публикуется материалы в социальных сетях и на официальном сайте, где размещено 85 материалов профилактического характера.

На сегодняшний день специалистами территориальных управлений охраны общественного здоровья проводятся семинары-совещания по профилактике менингита. Проведено около 1500 бесед с педагогами, родителями, студентами.

В целом, в 2017 году с профилактической целью на носительство менингококков обследовано 3149 лиц, за 1 квартал 2018 года 721 лиц, больных и бакносителей не выявлено.

Для предупреждения менингококковой инфекции следуют соблюдать следющие меры профилактики:

· меры по повышению иммунитета;

· регулярные прогулки на свежем воздухе;

· проветривание закрытых помещений, уборка сухая и влажная;

· соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

И взрослый, и ребенок должны понимать, что нельзя делать следующее:

· меняться пищей и напиткам;

· пользоваться чужими средствами личной гигиены;

· курить одну сигарету или красить губы одной помадой;

· держать во рту ручки, карандаши и другие предметы общего пользования;

· мыть руки перед едой, а также после посещения туалета.

Если у человека нет симптомов, совсем не значит, что он не может быть заразным. Путь передачи примитивен, поэтому лучше не рисковать.

По всем вопросам по заболеванию можно обратиться в Call-центр по телефону: 8-800-080-64-81.

Напомним, менингококковая инфекция - острое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями, протекающее с разнообразными клиническими проявлениями - от бессимптомного носительства, назофарингита (воспаление слизистой носа и глотки), менингита (воспаление мозговых оболочек) и менигококкового сепсиса (заражение крови).

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