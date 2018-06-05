Внесены изменения в виды и формы документов об образовании государственного образца и Правила их выдачи

В частности, в Приказ внесены следующие изменения: пункт 1 изложен в следующей редакции: «1. Утвердить: 1) виды документов об образовании государственного образца согласно приложению 1 к приказу; 2) форму аттестата об основном среднем образовании согласно приложению 2 к приказу; 3) форму аттестата с отличием об основном среднем образовании согласно приложению 3 к приказу; 4) форму приложения к аттестату об основном среднем образовании согласно приложению 4 к приказу; 5) форму аттестата об образовании согласно приложению 5 к приказу; 6) формы приложений к аттестату об основном среднем образовании согласно приложению 6 к приказу; 7) форму аттестата об общем среднем образовании согласно приложению 7 к приказу; 8) форму аттестата с отличием об общем среднем образовании согласно приложению 8 к приказу; 9) форму аттестата об общем среднем образовании Алтын белгі согласно приложению 9 к приказу; 10) форму приложения к аттестату об общем среднем образовании согласно приложению 10 к приказу; 11) форму диплома о техническом и профессиональном образовании согласно приложению 11 к приказу; 12) форму диплома с отличием о техническом и профессиональном образовании согласно приложению 12 к приказу; 13) форму приложения к диплому о техническом и профессиональном образовании на двух языках согласно приложению 13 к приказу; 14) форму диплома о послесреднем образовании согласно приложению 14 к приказу; 15) форму диплома с отличием о послесреднем образовании согласно приложению 15 к приказу; 16) форму приложения к диплому о послесреднем образовании на двух языках согласно приложению 16 к приказу; 17) форму свидетельства о профессиональной подготовке согласно приложению 17 к приказу; 18) форму диплома о высшем образовании с присуждением степени бакалавр согласно приложению 18 к приказу; 19) форму диплома с отличием о высшем образовании с присуждением степени бакалавр согласно приложению 19 к приказу; 20) форму диплома о высшем образовании с присвоением квалификации согласно приложению 20 к приказу; 21) форму диплома с отличием о высшем образовании с присвоением квалификации согласно приложению 21 к приказу; 22) форму диплома о послевузовском образовании с присуждением степени магистр по форме согласно приложению 22 к приказу; 23) форму диплома о послевузовском образовании с присуждением степени доктор делового администрирования согласно приложению 23 к приказу; 24) форму свидетельства об окончании резидентуры согласно приложению 24 к приказу; 25) форму свидетельства об окончании интернатуры согласно приложению 25 к приказу; 26) форму свидетельства об окончании клинической ординаторы согласно приложению 26 к приказу; 27) форму приложения к диплому (транскрипт) на трех языках согласно приложению 27 к приказу; 28) форму свидетельства к диплому магистра согласно приложению 28 к приказу; 29) форму аттестата с присуждением ученого звания ассоциированный профессор (доцент) согласно приложению 29 к приказу; 30) форму аттестата с присуждением ученого звания профессор согласно приложению 30 к приказу; 31) форму диплома с присуждением ученой степени кандидат согласно приложению 31 к приказу; 32) форму диплома с присуждением ученой степени кандидат (переаттестация) согласно приложению 32 к приказу; 33) форму диплома с присуждением степени доктор философии (PhD) согласно приложению 33 к приказу; 34) форму диплома с присуждением степени доктор по профилю согласно приложению 34 к приказу; 35) правила выдачи документов об образовании государственного образца согласно приложению 35 к приказу.»; пункт 8 изложен в следующей редакции: «8. Основанием для выдачи обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, аттестата об основном среднем образовании, аттестата об общем среднем образовании, диплома о техническом и профессиональном образовании, диплома о послесреднем образовании, диплома о высшем образовании с присуждением степени бакалавр, диплома о высшем образовании с присуждением квалификации, диплома о послевузовском образовании с присуждением степени магистр, а также свидетельства о профессиональной подготовке является решение соответствующей (экзаменационной, квалификационной, аттестационной) комиссии. Основанием для выдачи свидетельств об окончании интернатуры или резидентуры является решение аттестационной комиссии. Основанием для выдачи обучающимся с особыми образовательными потребностями аттестата об основном среднем образовании является приказ руководителя организации образования. Основанием для выдачи диплома доктора философии (PhD), доктора по профилю является приказ председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки Республики Казахстан (далее - Комитет) по присуждению степени доктора философии (PhD), доктора по профилю. Основанием для выдачи аттестата ассоциированного профессора (доцента) или профессора является приказ председателя Комитета по присвоению ученого звания ассоциированного профессора (доцента) или профессора.». Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.