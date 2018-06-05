Так ли страшен менингит, как его малюют

Ежегодно в Казахстане от различных заболеваний умирают тысячи людей. Только с начала этого года от осложнений после гриппа умерли 20 человек, пять лет назад этот показатель был близок к 70-и.

Ленты социальных сетей, заголовки новостных статей, смс-рассылки от доброжелателей говорят об острой эпидемиологической ситуации в Казахстане. Действительно ли над нами нависла смертельная угроза в лице менингита, или же не все так страшно, как кажется на первый взгляд, разбирался корреспондент Zakon.kz.

Менингит – это воспаление мягких оболочек вокруг головного и спинного мозга. В зависимости от этиологии заболевания он может быть инфекционным, инфекционно-аллергическим, микробным, нейровирусным, травматическим или грибковым. Микробные менингиты в свою очередь могут быть серозными, туберкулезными и герпетическими.

Особое внимание необходимо уделить менингококковый инфекции тяжелой форме менингита и менингоккокцемии заболевании характеризующейся бактериемией с массивной гибелью менингококков и проявляющаяся симптоматикой острой септицемии с развитием инфекционно - токсического шока и тромбогеморрагическим синдромом.

Особенность этой болезни в том, что от проявления первых симптомов до тяжелейшего состояния проходят считанные часы. Симптомы первичной менингококковой инфекции схожи с признаками обычной ОРВИ, часто это сбивает с толку и многие предпочитают заниматься самолечением.

В Казахстане от менингита в скончались 12 человек, количество заболевших не превышает сотни.

По словам руководителя Департамента охраны общественного здоровья города Алматы Айзат Молдагасимовой, основными причинами летальных исходов стали несвоевременное обращение за медицинской помощью, обращение за консультацией к частнопрактикующим врачам, недооценка состояния и несовременная дифференциальная диагностика, тяжесть течения заболевания, фактор переохлаждения.

Если диагностировать инфекцию в первые 12 часов с начала заболевания, риск смертельного исхода сводится до минимума.

«Ни одна инфекция не убивает человека так быстро, как менингоккоковая. При менингококцемии развивается острейшее течение болезни. У умерших больных была менингококцемия. Если бы они обратились за помощью своевременно и шел компенсированный счет, то этих пациентов можно было спасти. В 2015 году у нас прошло более 60 больных, был подъем заболеваемости в стационаре, но, к счастью, никто не умер», - сообщила заведующая кафедрой инфекционных и тропических болезней Казахского национального медицинского университета (КазНМУ) Амангуль Дуйсенова.

Ежегодно в Казахстане от различных заболеваний умирают тысячи людей. Только с начала этого года от осложнений после гриппа умерли 20 человек, пять лет назад этот показатель был близок к 70-и. Если считать жертв бешенства, сибирской язвы и геморрагической лихорадки Крым-Конго, то ежегодно это число составляет несколько десятков.

Жители столицы активно прививаются от менингококка и ждут трехнедельный период, когда вакцина заработает, по мнению специалистов, болезнь с установлением хорошей погоды может отступить.

Вирус менингита распространяется воздушно-капельным путем, но он очень неустойчив в окружающей среде. Соблюдение правил личной и общественной гигиены, здорового питания, частое проветривание, ношение медицинской маски общественных непроветриваемых помещениях, поможет минимизировать риск заражения.

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