Бозумбаев высказался об аресте еще одного вице-министра энергетики

Министр энергетики РК Канат Бозумбаев высказался о взятии под домашний арест вице-министра Бакытжана Джаксалиева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Со своей стороны хочу выразить сожаление. И надеюсь, что это досадное недоразумение. Потому что мы, коллектив, министерство, и в целом энергетики страны, знаем Бакытжана Мухамбеткалиевича как грамотного и профессионального энергетика и коллегу. И надеюсь, что расследование этого дела не повлияет на выполнение наших обязательств в рамках текущей работы министерства», - сказал министр журналистам после заседания Правительства РК.

Вместе с этим Канат Бозумбаев добавил, что дело, по которому обвиняется Б. Джаксалиев, относится к очистке озёр Щучинско-Боровской зоны. Та работа начиналась, и контракт с подрядной организацией был заключён ещё в 2013 году в ранее существовавшем ведомстве по охране окружающей среды.

«Эпизод, насколько я понимаю, касается 2015 года. Напомню, что в то время я работал вообще в другом месте. Поэтому прокомментировать что-либо по этому эпизоду не могу. Тем более документы изъяты Национальным бюро, ведётся следствие», - подчеркнул министр.

Бакытжан Джаксалиев подозревается в том, что в 2015 году злоупотребил должностными полномочиями в интересах подрядной организации ТОО «Аймак и К».

По данным Нацбюро по противодействию коррупции, стоимость невыполненных работ составила 746 млн тенге. Заведомо зная, что объемы выполненных работ завышены в 30 раз, Джаксалиев незаконно подписал акты об извлечении со дна водоемов 109 тыс кубических метров ила на общую сумму 863 млн тенге, перечисленные подрядчику. Напомним, по этому же делу под домашним арестомнаходится бывший вице-министр энергетики Гани Садибеков.

В начале марта Нацбюро сообщило о пресечении преступной деятельности должностных лиц Министерства энергетики РК. По данным Нацбюро, вице-министр энергетики Гани Садибеков в сговоре с руководителем подрядной организации ТОО «Аймак» Д. Дуанбек похитил бюджетные средства в особо крупных размерах, выделенные на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне. В преступной схеме также участвовал экс-руководитель департамента Минэнерго Ж. Нурбеков и представители подрядчика С. Жумалинов и Б. Кадирберлин.