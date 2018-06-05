Назарбаев заслушал доклад о ходе подготовки к Саммиту глав прикаспийских государств

Состоялась встреча Нурсултана Назарбаева с акимом Мангистауской области Ералы Тугжановым, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.

В ходе встречи главе государства были представлены отчеты о социально-экономическом развитии региона и ходе подготовки к Саммиту глав прикаспийских государств.

Президент Казахстана указал на необходимость тщательной проработки организационных вопросов проведения Саммита.

- В Актау планируется проведение Саммита глав прикаспийских государств, в котором примут участие руководители и делегации из пяти стран. Следует проработать все организационные вопросы предстоящей встречи, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, Ералы Тугжанов доложил о ходе реализации государственных и отраслевых программ в сфере развития производства, строительства, сельского хозяйства, а также привлечения инвестиций.

- Наблюдается рост основных экономических показателей. Осуществляется реализация всех поставленных Вами задач. По итогам 2017 года объем производства в регионе достиг отметки в 100,1%, - сказал аким Мангистауской области.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений.