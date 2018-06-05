Наркосбытчик закопал героин в могиле

Всего изъято более 320 граммов героина.

В Костанае задержали 26-летнего подозреваемого в сбыте наркотиков, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

Как сообщили в полиции, ранее судимый мужчина спрятал наркотики на кладбище. Оперативники задержали его в тот момент, когда он выкопал пакет с наркотическим веществом. Всего изъято более 320 граммов героина. Данный вес является особо крупным размером.

"В отделе по борьбе с наркобизнесом УВД Костаная сообщили, что подозреваемый ранее уже отбывал наказание за хранение наркотических веществ. В этот раз к хранению героиновой заначки он подошел изобретательно, закопав наркотики в одной из могил. В настоящее время проводится досудебное расследование. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания", - сообщили в ДВД.

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