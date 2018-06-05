Акция «Защити планету – откажись от полиэтилена» проходит в супермаркетах столицы

Посетителям супермаркетов Galmart, КеңМарт, Алма, Small на кассах вместо полиэтиленовых пакетов бесплатно раздавали биоразлагающиеся.

5 июня вся планета отмечает Всемирный день охраны окружающей среды. Казахстанцы также не остаются в стороне от насущных экологических проблем и принимают активное участие в инициативах, направленных на защиту природы передает zakon.kz.

Сегодня одну из таких акций «Защити планету – откажись от полиэтилена» для столичных жителей организовала Евразийская Группа (ERG) совместно с отечественной компанией «Биопакет». Посетителям супермаркетов Galmart, КеңМарт, Алма, Small на кассах вместо полиэтиленовых пакетов бесплатно раздавали биоразлагающиеся.

Принимая подарок, каждый из покупателей мог внести посильную лепту в борьбу с загрязнением планеты пластиковыми отходами.

Талгат Торебеков, директор департамента охраны окружающей среды «Евразийская Группа»: «В прошлом году по Казахстану Евразийской Группой было выделено более 20 млрд. на природоохранные мероприятия. Кроме поддержки различных совместных в том числе с НПО инициатив, мы приводим в соответствие наши очистные фильтры на предприятиях для минимального воздействия на окружающую среду».

Ляля Карамова, одна из участников акции, осталась довольна покупками. Гостья из Астрахани приехала в столицу впервые и была поражена чистотой и культурой города: «О теме вреда экологии достаточно проинформирована. Здесь я оказалась случайно, пришла закупить продуктов и обратила внимание, что пакеты на прилавках кассы выглядят иначе, чем в родном городе, по текстилю более приятные и безусловно, радует, что они экологические безвредные, для здоровья и для окружающей среды. Если их будут предлагать повсеместно, уверена, что люди с радостью заменят пластик на экологически чистую продукцию, тем более казахстанского производства».

Отметим, что представленная продукция - экологическая биоразлагаемая упаковка, в составе которой используются компоненты, кукурузный крахмал, которые позволяют пакету самостоятельно разложиться.

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