Нигматулин дал совет министру финансов

Он отметил, что министерства сами в состоянии разработать показатели эффективности работы своих же структурных подразделений.

Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин напомнил министрам, что внешние займы нужно использовать эффективно и по назначению, а не на прямые функциональные обязанности министерств. Тем более, что деньги придется возвращать с процентами. Об этом он сказал на пленарном заседании нижней палаты парламента, передает корреспондент Zakon.kz

«Мы решили, что без заключения межведомственной комиссии правительства, в парламент просто не будут приниматься такие подписанные займы. Мы разговаривали с руководством МВФ, они говорят: «Уважаемые, мы не настаиваем, это результат переговорного процесса, но если ваша сторона принимает такие условия (порядка половины займа шли на оплату консалтинговых услуг иностранных специалистов – от авт.), – why not?». Поэтому уважаемые министры, когда вы или ваши заместители начинают переговоры, вы должны исходить из того, что эти займы придется возвращать, причем с процентами», - сказал Нигматулин.

Он также привел пример неэффективного расходования иностранных займов. Так, по его словам, некоторые министерства занимали деньги на покрытие дефицита бюджета или обучение, проведение круглого стола, конференции. Также, по его словам, есть примеры, когда занятые средства тратились на прямые функциональные обязанности министерств. Это указано в отчетах счетного комитета.

«Министерство финансов использовало деньги на реформирование налогового администрирования. Но расходовались на разработку показателей эффективности департаментов и сотрудников Минфина – 14% займов. Но зачем вам для этого привлекать специалистов из США или ЕС, ведь лучше вас Бахыт Турлыханович работу своих подчиненных кто оценит? На проведение полиграфологического исследования сотрудников Минфина, я так понимаю, это служба госдоходов. Но у нас есть такие службы в наших правоохранительных органах. Почему ими не воспользоваться? Зачем это делать с зарубежными специалистами, на организацию других внутриминистерских мероприятий», - сказал он.

Он отметил, что министерства сами в состоянии разработать показатели эффективности работы своих же структурных подразделений. Сами могут оценить деятельность, организовать круглые столы, конференции.

«Целые аппараты министерств сидят. Нет, надо взять деньги под проценты заемные, пригласить сюда зарубежных специалистов, а что касается требований, то это результат переговорного процесса, когда готовятся эти займы. Мы посмотрели, кто подписывает у нас займы, самый высокий статус – министры, были и вице-министры. Извините, это что называется «на коленке», не заглядывая? Как возвращать будем? На что будем?» - продолжил Нигматулин.



Он также отметил, что министерство финансов и министерство образования с пониманием отнеслись к критике и получили займ на более выгодных условиях. В итоге указом Бахыта Султанова была создана межведомственная комиссия под председательством заместителя премьер-министра Ерболата Досаева, которая регулирует внешний долг страны.

«Это была необходимость, иначе бы мы просто сотни миллионов каждый год тратили бы на оплату 10-15 консультантов из-за рубежа», - добавил Нигматулин.

Досаев в свою очередь отметил, что комиссией была проведена встреча с группой Всемирного банка, по результатам которой финансовый институт пересмотрел подходы, связанные со структурой таких займа.

«То есть консалтинг на минимальном уровне, он остается из необходимых требований финансового института для улучшения реализации проекта. Все остальное будет направляться исключительно на материально-техническое оснащение, либо на реализацию самих проектов. Я думаю, что периодично мы будем докладываться парламенту по мере реализации, как есть. Во-вторых, мы ограничиваем займы в иностранной валюте», - сказал заместитель премьер-министра.



Татьяна Ковалева, Астана

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