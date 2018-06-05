В ВКО будет проходить чемпионат Азии по волейболу

В этом году в чемпионате примут участие 10 команд, включая команду из Казахстана.

В Усть-Каменогорске во второй раз будет проходить Чемпионат Азии по волейболу среди женских клубных команд. Высоко оценив организационный момент данного чемпионата в прошлом году, Азиатская конфедерация волейбола поддержала инициативу акима ВКО Даниала Ахметова, и доверила проведения чемпионата и в этом году, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу УФКиС ВКО.

По предварительным данным, в этом году в чемпионате принимут участие 10 команд, включая команду из Казахстана. Помимо прошлогодних команд участников, в этом году планируется участие команд из Индонезии и Шри-Ланки. Игры начнутся 11 июля, и будут проходить во Дворце спорта им. Б. Александрова.

Стоит отметить, что в прошлом году, благодаря инициативе главы региона Даниала Ахметова в Усть-Каменогорске прошёл Чемпионат Азии среди женских клубных команд. Для проведения грандиозного мероприятия на площадке Дворца спорта им. Б. Александрова и в нескольких залах для тренировок провели полную модернизацию, соответствующая всем требованиям Азиатской конфедерации волейбола.

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