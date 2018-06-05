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Из-за жары в Кызылординской области объявлено штормовое предупреждение

Вероятность шторма составляет 95 %.

Фото : Novinite.ru5 июня 2018, 17:25

По сообщению синоптиков "Казгидромет", в Кызылординской области ожидается сильная жара, сообщает Zakon.kz.

"Днем 6 июня в Кызылординской области местами ожидается сильная жара 40°С. Вероятность шторма 90-95 %", - отмечается в сообщении.

Также 6 июня в Северо-Казахстанской области ожидается юго-западный ветер ночью местами 15-20 м/с.

"Днем на большей части 15-20, порывы 23 м/с. Ночью и утром местами туман. В Петропавловске днем 6 июня ожидается юго-западный ветер 15-20 м/с", - рассказали синоптики.


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