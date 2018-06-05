Часть территории космодрома «Байконур» Россия возвращает Казахстану

Завершение процедур передачи требует утверждения на межправительственном уровне. Сам процесс передачи объектов начался 1 марта 2018 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности аэрокосмического комитета министерства обороны и аэрокосмической промышленности Казахстана Баубека Оралмагамбетова.

Передача инфраструктуры ракетного комплекса «Зенит» на Байконуре от России Казахстану должна была завершиться до 1 июня. Однако процедура с окончательным подписанием всех необходимых документов может продлиться еще от трех до шести месяцев.

«В настоящее время казахстанской стороной принято 212 объектов на 42-й, 43-й и 45-й площадках космодрома Байконур, что подтверждено актами приема-передачи и технического состояния, аналогичные документы еще по 31-му объекту на вышеперечисленных площадках согласованы Казкосмосом и находятся на утверждении в госкорпорации Роскосмос и Байконурском департаменте государственного имущества», — сообщил Оралмагамбетов.

Всего Казахстану должны быть возвращены из российской аренды стартовый комплекс на площадке №45 с двумя пусковыми установками (действующей и разрушенной), технический комплекс с монтажно-испытательным корпусом на площадке №42, а также измерительный пункт.

В настоящий момент, по словам Оралмагамбетова, фактически казахстанской стороной приняты все 243 объекта наземной космической инфраструктуры космического ракетного комплекса «Зенит-М».

«В настоящее время оформляется акт об исключении объектов наземной космической инфраструктуры космического ракетного комплекса «Зенит-М» из состава арендуемых Российской Федерацией, который будет направлен на утверждение сопредседателям Казахстанско-Российской межправительственной комиссии по комплексу «Байконур», — добавил Оралмагамбетов.

Планируется, что после передачи инфраструктуры «Зенита» Казахстан приступит к ее модернизации под разрабатываемую в России ракету-носитель среднего класса «Союз-5».

В настоящее время Россия арендует у Казахстана город Байконур и одноименный космодром. Общая площадь территории арендованных земель составляет 6 717 квадратных километров.