Главный санитарный врач Актюбинской области о менингите: ситуация стабильна

Три случая в Актобе пролечены.

На пресс – конференции в Региональной службе коммуникаций Актюбинской области руководитель Департамента охраны общественного здоровья Актюбинской области Нурсулу Беркимбаева озвучила данные о санитарно – эпидемиологической ситуации по менингококковой инфекции в регионе, передает пресс-служба РСК области.

«С начала года зарегистрировано три случая в городе Актобе. На сегодняшний день все случаи пролечены. Исход благоприятный благодаря своевременному обращению больных за помощью в медицинские организации. Также обследованы 181 человек, которые возможно контактировали с этими людьми. По результатам обследования, носителей не зарегистрировано. Из 3-х зарегистрированных случаев менингококковой инфекции лабораторно подтверждены (бактериологическим методом) 2 случая, в 1 случае - диагноз выставлен на основании клинических данных. Случаев менингококковой инфекции с летальным исходом не зарегистрировано. На данный момент ситуация стабильна», - сказала Нурсулу Беркимбаева.

По словам главного санитарного врача региона, разработан план санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по менингококковой инфекции на 2018 год.

Проведены 16 обучающих семинаров с медицинскими работниками МПСП и стационаров по забору и доставке материала от больного; в местах массового скопления людей специалистами распространяются 6 образцов наглядных пособий по профилактике инфекции.

А также направлены служебные письма в областное управление образования по организации утренних фильтров в дошкольных организациях.

На имя главного имама Актюбинской областной центральной мечети Духовного управления мусульман Казахстана направлено письмо по настороженности и соблюдению санитарно-дезинфекционного режима в помещениях для чтения намаза (частые проветривания и проведение влажных уборок) в связи с большим потоком людей в мечети области.

«Для профилактики менингита: ограничить посещение без необходимости мест скопления людей, торгово-развлекательных комплексов, культурно-массовых мероприятий, проводимых в плохо вентилируемых помещениях; не переохлаждаться, и одеваться по погоде. Мойте руки. Тщательное мытье рук очень важно, чтобы избежать заражения. Научите своих детей часто мыть руки, особенно перед едой и после пребывания в общественном месте. Следите за своим здоровьем. Поддерживайте вашу иммунную систему, регулярно занимаясь спортом и придерживаясь здорового питания. В случае простудных проявлений необходимо пользоваться одноразовыми масками. И самое важное, необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью. Самолечение недопустимо», - отметила руководитель Департамента охраны общественного здоровья Актюбинской области.

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