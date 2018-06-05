Небоскребы и пагоды: 15 невероятных фотографий вечернего Шанхая

В этом материале мы покажем 15 невероятных фотографий вечернего Шанхая — самого многочисленного города нашего мира. Полюбуйтесь!

Увидеть мегаполис с высоты птичьего полета — невероятное зрелище. Раньше людям приходилось арендовать вертолет или покупать авиабилеты, чтобы увидеть город сверху, ну а сейчас достаточно просто запустить дрон. Благодаря новым технологиям мы можем делать потрясающие фотоснимки и видео городов такими, какими их видят только птицы, передает ФотоТелеграф.

Эти фотографии были сделаны Марком Саймундом (Mark Siegemund). Он живет в Шанхае и часто снимает красоты этого мегаполиса. Пейзажам урбана у него выделено отдельное место в обширном портфолио. Эти фотоснимки запоминаются надолго.

Шанхай делит на две части река Хуанпу, причем на одном берегу находится современный Всемирный финансовый бизнес-центр, а на другом — старый Шанхай с его уникальными узкими улочками. На фотографиях прямо ощущается пропасть между прошлым города и его будущим: небоскребы горят неоновыми огнями, а днем старинный город утопает в солнечных лучах.

В будущем китайские власти планируют снести старинные кварталы и застроить площадь небоскребами и современными зданиями. Многие улочки исчезнут и останутся только в памяти стариков и на фотографиях.

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