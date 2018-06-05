Нигматулин: От исполнения бюджета зависят поставленные президентом задачи

Спикер палаты акцентировал внимание на снижении показателей эффективности.

Сегодня в ходе пленарного заседания Мажилиса под председательством Нурлана Нигматулина рассмотрены отчёты Правительства и Счётного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2017 год, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Как подчеркнул Спикер Мажилиса, при обсуждении депутаты руководствовались одним из поручений главы государства, касающимся эффективности вложенных бюджетных средств.

Отметив неплохие показатели Правительства по исполнению бюджета 2017 года, в особенности освоения выделенных средств, Н.Нигматулин акцентировал внимание на снижении показателей эффективности.

- По отчёту Счётного комитета, если в 2015 году неэффективно было использовано 59 млрд. тенге государственных средств, то в 2016 году – 268 млрд. тенге, а в 2017 году, опять же по отчёту Счётного комитета, сумма неэффективно использованных средств государственного бюджета составила уже 508 млрд. тенге, - привел цифры Спикер Мажилиса.

Подчеркнув, что вопросы эффективного использования бюджетных средств были в центре внимания Главы государства и обсуждались недавно и на Совете Безопасности, и на расширенном заседании Политсовета партии «Нұр Отан», Н.Нигматулин отметил необходимость смещения акцентов в работе государственных органов.

- Вновь хочу вам напомнить о поручении главы государства, что каждый вложенный тиын должен эффективно работать на экономику. Сегодня мало просто осваивать бюджетные средства, важно и как достигаются эти показатели… Важно, прежде всего, достигать конечных результатов. Надо сказать, что экономическому блоку Правительства, видимо, предстоит большая работа в этом направлении, - сказал Спикер Мажилиса, обращаясь к членам Правительства.

Поблагодарив Счётный комитет и Правительство за представленные отчёты, Н.Нигматулин выразил пожелания депутатского корпуса включать в материалы не только констатацию тех или иных фактов, но и информацию о превентивных мерах, принятых Счётным комитетом и Правительством, а также предложения по совершенствованию целевых индикаторов для их чёткой взаимосвязи с бюджетными программами.

- Именно такую задачу ставит перед нами глава государства. Именно такую задачу мы все должны выполнить общими усилиями, - сказал в завершение Нурлан Нигматулин.

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