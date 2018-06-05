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Подростка подозревают в изнасиловании ребенка в ЮКО

Подозреваемый находится под попечительством родителей.

Фото : Postimees5 июня 2018, 17:49

В полиции Каратауского района Южно-Казахстанской области расследует инцидент, произошедший 4 июня, передает ИА «NewTimes.kz».

В совершении преступления подозревается 14-летний подросток, потерпевшим проходит 6-летний ребенок.

«Данный факт зарегистрирован в ЕРДР. Начато досудебное расследование по статье «Насильственные действия сексуального характера», ― сообщили в пресс-службе ДВД ЮКО.

Подозреваемый находится под попечительством родителей.

«Дальнейшее процессуальное решение будет принято по итогам соответствующих экспертиз», ― пояснили в пресс-службе.


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