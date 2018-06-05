1 из 10 заболевших погибает: как мир страдает от менингита

Можно ли назвать уровень заболевания менингитом в Казахстане эпидемией или же это уровень обычной для данной местности?

Согласно статистике, ежегодно около 1,2 млн людей заболевают менингитом. 1 из 10 заболевших погибает из-за быстрого развития болезни, каждый пятый переболевший становится инвалидом или имеет осложнения со здоровьем.

Можно ли назвать уровень заболевания менингитом в Казахстане эпидемией или же это уровень обычной для данной местности?

Заболеваемость менингококковой инфекцией носит волнообразный характер. Показатель периодически ползет вверх в течение нескольких лет, после наблюдается стабильный спад на протяжении 8-10 лет. В Казахстане от менингококковой инфекции в 2013 году заболело 117 человек, из которых умерло 18, в 2014 – 119/15, 2015 – 424/21 , 2016-120/ 7, 2017-62/11, 2018 – 58/12. В среднем менее 2 случаев на 100 тысяч населения. В России этот показатель в среднем держится на уровне 5 случаев на 100 тысяч населения, в странах Европы до 3заразившихся на 100 тысяч. Самый большой показатель у стран Центральной Африки – 20-25, доходя в неблагоприятные годы до 800 случаев на 100 тысяч населения.

Африканские страны формируют «менингитный пояс» планеты из-за высокой распространенности болезни. В этот пояс входят 26 стран, через которые проходит трансконтинентальная дорога, с которой связывают распространение менингококковой инфекции. Эпидемии отмечаются здесь через каждые 10-15 лет. Уровень риска эпидемии менингококкового менингита в этих 26 странах и между другими странами колеблется в широких пределах.

В этом году, отмечается рекордное количество заразившихся менингококковой инфекцией в Нидерландах. С начала года в королевстве умерли 11 человек, около 60 оказались в реанимации. За весь 2017 год от этой болезни погибло такое же количество людей. По данным Национального института здравоохранения и охраны окружающей среды (RIVM) возбудителем менингококковой инфекции является серогруппа W. До 2015 года менингококковой бактерией типа W заболевали каждый год до четырех человек, летальных исходов не было зафиксировано.

Согласно последним новостным заголовкам зафиксированы вспышки вируса в России, Италии, США и Китае.

Российские эпидемиологи считают, что эпидемия серозного менингита зафиксированная осенью и вызванная агрессивным энтеровирусом ЕCHO30 с подтипом "h" пришла из Китая. Заболеваемость энтеровирусным менингитом в России в этом году выросла на 28,4%.

Меры профилактики менингита просты и доступны. Это своевременное лечение острых и хронических инфекционных заболеваний, для питья использовать только кипяченую или бутилированную воду, мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и после каждого посещения туалета, строго соблюдать правила личной и общественной гигиены. Перед употреблением фруктов и овощей их необходимо тщательно мыть с применением щетки и последующим ополаскиванием кипятком.

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