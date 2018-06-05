Фонд Булата Утемуратова рассказал о пяти социально-значимых проектах

Фонд Булата Утемуратова основан в начале 2014 года.

5 июня в Алматы в Caffe Pascucci прошел пресс-ланч Фонда Булата Утемуратова. Журналисты и блогеры познакомились с руководством фонда и узнали подробности о пяти социально-значимых проектах и программах Фонда, которые призваны изменить качество жизни казахстанцев к лучшему. Общая сумма выданных Фондом Булата Утемуратова грантов за 2018 год составила 499 000 000 тенге.

Спикерами пресс-ланча выступили Марат Айтмагамбетов (директор Фонда Булата Утемуратова), Наргиз Шукенова (президент Фонда Батырхана Шукенова), Бауржан Шукенов (родной брат Батырхана Шукенова), Аружан Саин (общественный деятель, глава благотворительного фонда «ДОМ»), Асия Ахтанова (директор Ассоциации родителей детей-инвалидов «АРДИ»), Елена Ким (генеральный директор Красного Полумесяца Казахстана).

Марат Айтмагамбетов, директор: «Фонд Булата Утемуратова сегодня — это мультипроектный фонд, работающий в разных направлениях: аутизм, музыка, здравоохранение, культура. И несмотря на кажущуюся их непохожесть, все они объединены одной миссией — помогать Казахстану становиться лучшим местом для жизни людей сегодня и в будущем. Мы многого уже достигли, многое сделали и, я уверен, многое у нас еще впереди».

АУТИЗМ. МИР ОДИН ДЛЯ ВСЕХ

Эта программа — первый и один из самых крупномасштабных проектов фонда. Она направлена на изучение и внедрение в Казахстане наиболее эффективных методик помощи детям с расстройствами аутистического спектра (РАС).

Уже в шести городах нашей страны (Алматы, Астана, Усть-Каменогорск, Кызылорда, Актобе, Уральск) работают Аутизм Центры «Асыл Мирас». Главная их задача — выявление РАС на самой ранней стадии, а также коррекция и социализация детей. Начиная с 2015 года и по май 2018 года, в центры записалось 4 696 детей, а специализированную диагностику прошли 3 090 из них. Единовременно на сегодняшний день в центрах занимается больше 500 детей с РАС.

BURABIKE 2018

Burabike — это совместный проект отеля Rixos Borovoe и Фонда Булата Утемуратова, который ежегодно проводится в Щучинско-Боровской курортной зоне. На юбилейный велопробег в прошлом году собралось больше 1 000 человек. 700 из них преодолели 30-километровую дистанцию. Цель Burabike — собрать средства для оказания помощи детям, которые проходят лечение и реабилитацию в медико-социальных учреждениях Казахстана.

За 5 лет удалось собрать более 470 миллионов тенге, которые были пожертвованы в виде оборудования детским медицинским учреждениям, перинатальным и реабилитационным центрам, детским домам. В этом году Burabike пройдет 30 августа.

ДЕЛО БАТЫРА БУДЕТ ЖИТЬ!

10 апреля этого года Фонд имени Батырхана Шукенова и Фонд Булата Утемуратова подписали соглашение о сотрудничестве, которое поможет продолжить дело, начатое когда-то всеми любимым певцом, саксофонистом, композитором и поэтом Батырханом Шукеновым. Выделено 70 000 000 тенге на четыре уникальных проекта:

1. Выпуск подарочного CDxDVD-издания всех сольных альбомов Батырхана Шукенова (разработкой издания занимается Студия Артемия Лебедева).

2. Нотное издание песен на казахском языке.

3. Первый Республиканский конкурс исполнителей деревянных духовых инструментов имени Батырхана Шукенова.

4. Именная стипендия для поддержки ярких и талантливых студентов, обучающихся по классу духовых инструментов в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы.

НЕ ОСТАВИМ В БЕДЕ

с 14 марта по 14 апреля этого года Фонд совместно с обществом Красный Полумесяц Казахстана оказал помощь жителям, дома которых были полностью разрушены или пострадали от паводков в Восточно-Казахстанской области (20 населённых пунктов, включая Семей, Аягоз, Зыряновский район). Всем пострадавшим раздали карты помощи ForteBank, на которые были переведены средства Фонда Булата Утемуратова.

863 семьям было перечислено 81 690 000 тенге. Эти средства помогли людям пережить первые, самые тяжёлые дни кризиса, купить вещи и продукты первой необходимости.Общая сумма гранта — 99 000 000 тенге.

МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ ДЛЯ ОСОБЫХ ДЕТЕЙ

19 февраля этого года фонд подписал меморандум с Ассоциацией родителей детей-инвалидов (АРДИ), в рамках которого была выделена сумма гранта 330 000 000 тенге на открытие Центра интенсивной реабилитации и раннего вмешательства для детей с ДЦП и учебного центра по подготовке специалистов в области реабилитации детей с ДЦП. Планируемый охват — до 300 детей в возрасте от 0 до 14 лет.

Проект реализуется АРДИ при непосредственной поддержке фонда Аружан Саин «ДОМ». Новый центр официально откроется в июне этого года — уже почти все готово к встрече первых детей.

Фонд Булата Утемуратова основан в начале 2014 года. Идея создания Фонда принадлежит его учредителю и Председателю Попечительского совета – Булату Жамитовичу Утемуратову.

Булат Утемуратов — дипломат, бизнесмен, меценат. Входит в топ казахстанского списка Forbes. Ключевой пайщик группы компаний «Верный капитал», владеет банками Форте и Касса Нова. Сфера деловых интересов покрывает финансы, телеком и медиа, гостиничный бизнес, недвижимость, природные ресурсы, транспорт и логистику, производство строительных материалов, потребительские товары и услуги. Общественная деятельность Булата Утемуратова направлена на развитие образования, поддержку спорта, продвижение культурных ценностей и содействие здравоохранению. С 2007 года является Президентом Федерации тенниса Казахстана. Активно развивает большой теннис, вложил более 65 миллионов долларов собственных средств в становление национальных сборных страны, развитие детского тенниса и строительство теннисной инфраструктуры во всех крупных городах.

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