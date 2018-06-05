В память о музыканте Батырхане Шукенове реализуется ряд проектов

О проектах, которые реализуют в ближайшее время, рассказали на пресс-конференции директор Фонда Булата Утемуратова Марат Айтмагамбетов, президент Фонда Батырхана Шукенова Наргиз Шукенова и родной брат покойного певца Бауржан Шукенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Еще в апреле этого года Фонд имени Батырхана Шукенова и Фонд Булата Утемуратова подписали соглашение о сотрудничестве, которое поможет продолжить дело, начатое певцом, саксофонистом, композитором и поэтом Батырханом Шукеновым.

Как сообщили на пресс-конференции, выделено 70 млн тенге на четыре уникальных проекта. Во-первых, это выпуск подарочного CD/DVD-издания всех сольных альбомов Батырхана Шукенова, разработкой издания занимается студия Артемия Лебедева. Кроме того, появится нотное издание песен на казахском языке.

С 25 по 30 ноября в Казахской национальной консерватории пройдет первый Республиканский конкурс исполнителей деревянных духовых инструментов имени Батырхана Шукенова. В конкурсе могут принять участие музыканты от 16 до 32 лет включительно, исполнители на флейте, гобое, кларнете, фаготе, саксофоне-альте, а премии составят 1500,1000 и 500 долларов за первое, второе и третье места соответственно. Конкурс пройдет в три тура.

Также учреждена именная стипендия для поддержки ярких и талантливых студентов, обучающихся по классу духовых инструментов в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы.