Дарига Назарбаева пригласила словенских парламентариев посетить Казахстан

Кроме того, гражданам Казахстана будет интересен опыт развития велосипедного туризма, получившего большую популярность в Словении.

Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Дарига Назарбаева провела встречу с Государственным секретарем Министерства иностранных дел Словении Изтоком Мирошичем, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

И. Мирошич рассказал об итогах Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, завершившейся в Астане, достигнутых договоренностях в сфере образовании, кибербезопасности и других сферах.

«Мы хотим основательно подготовить правовую основу для дальнейшего плодотворного сотрудничества», - отметил он.

Государственный секретарь МИД Словении подробно проинформировал сенатора о внутриполитической и экономической ситуации в стране, подчеркнув, что в этом году экономический рост Словении составил 5%. По данному показателю страна занимает второе место в Европейском Союзе. Словения готова поделиться своим опытом в инновационной, телекоммуникационной, информационной сферах, передовых стартапах на базе технологии блокчейн.

Дарига Назарбаева рассказала о новых возможностях, связанных с созданием ЕАЭС и предложила словенским партнерам создавать высокотехнологичные совместные предприятия в Казахстане с прицелом на рынки ЕАЭС, а также Центральной Азии и Китая.

Руководитель сенатской группы по сотрудничеству с Парламентом Словении Дарига Назарбаева отметила необходимость укрепления межпарламентского диалога и пригласила словенских коллег посетить с визитом Казахстан.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в туристической отрасли. Для граждан Словении откроются новые туристические маршруты Центральной Азии с введением «Silk viza», предложение о ее создании накануне Дарига Назарбаева высказала на встрече с узбекскими коллегами.

Гражданам Казахстана будет интересен опыт развития велосипедного туризма, получившего большую популярность в Словении.

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