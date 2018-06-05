У спасателей Алматинской области выдались насыщенные выходные

Спасатели рекомендуют перед походом в горы внимательно изучить меры безопасного поведения.

Спасатели Республиканского оперативно - спасательного отряда КЧС МВД РК в минувшие выходные провели две поисковые операции по спасению людей в горах, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РОСО КЧС МВД РК.

3 июня в 7 часов утра оперативному дежурному РОСО поступило сообщение, что 15 человек в возрасте до 22 лет находятся в урочище Кок-Жайляу и не могут спуститься обратно. Туристы не рассчитали свои силы, а также не учли ухудшающиеся погодные условия. Пошел сильный дождь, начался ветер и члены группы оказались в беспомощном положении.

Уже через четыре минуты после поступившего звонка 7 человек оперативной группы РОСО вместе с поисковой собакой выехали к месту вызова. Через час дошли до пострадавших и начали спасательные работы. Спустя некоторое время спасатели передали, что требуется помощь медиков, у двоих пострадавших поднялась высокая температура. Поэтому на место происшествия прибыла бригада Центра медицины катастроф, в руки медицинских работников передали двух человек. Остальных членов группы спасатели сопроводили до автобусной остановки. Операция по спасению благополучно завершилась. В результате были спасены 15 человек, из них - двое подростков до 14 лет.

Более длительной по времени оказалась операция по спасению двух молодых женщин, которая длилась 13 часов. 1 июня, в 23.05, оперативный дежурный принял сообщение о том, что потерялись две девушки. Произошло это, со слов их друга, в Алматинской области, Енбикшиказахском районе, в ущелье Тургеньское, в районе Кайракского водопада.

В результате уточнения информации выяснилось, девушки еще в полдень вышли в сторону Кайракского водопада и до настоящего времени не вернулись. По последней информации заявитель связывался с пропавшими за час до этого, а сам он их ждет на развилке возле машины. Потом телефон заявителя уже не отвечал.

6 человек оперативной группы с поисковой собакой выехали к предполагаемому месту пропажи девушек. Спасатели, встретившись в ущелье с заявителем, разделились на две подгруппы, для обследования тропы, ведущей к водопаду. Спустя еще два часа, после обследования тропы с обоих сторон, спасатели объединились и начали подъем снизу по тропе вдоль водопада. В 7 часов утра к спасателям РОСО присоединилась оперативная группа РОВД Енбекшиказахского района, поиски продолжились совместными усилиями.

В 9 часов старший смены оперативной группы РОСО передал по спутниковой связи - девушек нашли в ущелье Тургень плато Ассы. Состояние девушек нормальное, в медицинской помощи не нуждаются.

Спасатели рекомендуют перед походом в горы внимательно изучить меры безопасного поведения: важно серьезно отнестись к выбору удобной одежды и обуви, среди вещей, которые необходимо взять с собой, в обязательном порядке должны быть: теплые вещи, дополнительные источники питания для мобильного телефона, фонарик и средства для разжигания костра. Также желательно иметь с собой GPS-навигатор. В походе выбирайте наиболее безопасный маршрут, даже если он длиннее, избегайте переходов по скалистым участкам. Передвигаться нужно только группой, не допуская её разделения; темп движения нужно определять по слабейшему в группе. В тёмное время суток или при плохой видимости следует прекратить переход.

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