Это было страшно: рассказ девушки, переболевшей менингитом

Сейчас она чувствует себя хорошо и искренне благодарна врачам за оказанную ей помощь.

Правдивую историю, о том каково это – переболеть менингитом и полностью излечиться, журналисту Zakon.kz рассказала 25-летняя алматинка по имени Анель (фамилию по понятным причинам мы не указываем).

По словам девушки, до 23 лет она и представления не имела об этой страшной болезни. А потому не могла и предположить, что когда-то столкнется с ней лично. И произошло это совершенно неожиданно.

«Все лето 2016 года я проболела тонзиллитом (воспаление небных миндалин), но особо не лечилась. Просто старалась не обращать на это внимания в надежде, что все пройдет само по себе. А осенью, когда болезнь только ухудшилась, точнее, возобновилась уже в третий раз, все же решила обратиться за помощью в поликлинику, где мне поставили диагноз «хронический тонзиллит» и назначили лечение. Но, как оказалось, было уже поздно. Длительная болезнь, перенесенная «на ногах», нанесла ощутимый ущерб иммунной системе», – вспоминает девушка.

Однако тогда думать об этом было недосуг. Будучи магистрантом юридического факультета одного из городских вузов, Анель усиленно посещала занятия, вольно или невольно контактируя с другими студентами. По ее мнению, именно тогда она и «поймала» инфекцию. Но опять же не смогла распознать ее сразу.

«19 октября я слегла дома с признаками отравления. В принципе, я даже не сомневалась, что действительно чем-то отравилась, потому что за сутки до этого пообедала в довольно сомнительной столовой и еда мне очень не понравилась. Следующие два дня я провела в постели, усиленно промывая желудок и применяя другие доступные средства, используемые при отравлении. Однако с каждым днем становилась только хуже. При этом высокая температура никак не спадала и держалась на уровне 40 °C. Меня знобило, тошнота и рвота не прекращались, иногда проявлялась бессвязная речь. Потом начались проблемы со стулом, а вслед за этим стали отказывать ноги: пальцы на них фактически не функционировали. На третьи сутки я все же обратилась за медицинской помощью», – продолжает свой рассказ девушка.

Сначала Анель доставили в БСМП, где врачи, проведя медсосмотр и сделав несколько тестов, поставили страшный диагноз – менингит. Девушку тут же отправили в отделение реанимации, а потом взяли пункцию – спинномозговую жидкость из позвоночника. После получения результатов сомнений у медиков уже не оставалось.

«Я не знаю, как это точно измеряется, но врачи сказали, что обнаружили у меня в организме очень большое количество этих бактерий и сразу назначили лечение. Целые дни я проводила под капельницами, их сменяли уколы и различные медпрепараты, но благодаря этому, уже в течение первой недели мне стало значительно легче. Через неделю меня перевезли в инфекционную больницу Алматы и уже там я продолжила лечение», – рассказала Анель.

В общей сложности она провела на больничной койке больше месяца – три недели в отделении реанимации и полторы недели в обычной палате. Менингит отступил, но возникла другая проблема. Из-за того, что девушка долгое время не могла встать с постели и самостоятельно посещать туалет, ей был введен мочевой катетер. На этом фоне в мочевом пузыре образовался камень, который пришлось удалять оперативным путем. В феврале 2017 года ей была сделана соответствующая хирургическая операция.

К счастью, это было последним испытанием девушки. Она полностью оправилась от страшной болезни, продолжила учебу в университете и сейчас чувствует себя хорошо. Она очень благодарна врачам, которые не только смогли излечить ее от страшной болезни, но и проявляли искреннюю заботу и сочувствие в процессе лечения. И не только к ней одной.

«Когда лежала в отделении реанимации, а позже в инфекционной больнице, мне почти месяц были запрещены посещения родственников и просмотр телевизора. То есть, я была практически полностью оторвана от внешнего мира и общалась только с медперсоналом. Конечно, все это очень страшно и никому не пожелаешь такого. Но могу сказать, что наши врачи очень хорошие. Со мной рядом многие люди лежали с тем же диагнозом. Некоторые находились в больнице по 2-3 месяца. И за всеми врачи и медсестры очень хорошо ухаживали и оказывали всю необходимую помощь», – завершила свой рассказ Анель.

Владимир Демидов

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