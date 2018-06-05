Андрей Скабелка назначен новым главным тренером Барыса
5 июня 2018, 18:58
Контракт с клубом подписан на 2 года.
Главным тренером астанинского хоккейного клуба "Барыс" стал белорусский специалист Андрей Скабелка, сообщает zakon.kz со ссылкой на на официальный сайт команды.
Контракт с клубом подписан на 2 года.
В минувшем сезоне Скабелка работал в омском "Авангарде", который покинул в конце декабря.
"Барыс" с января на правах исполняющего обязанности возглавлял Галым Мамбеталиев. Команда по итогам регулярного чемпионата не смогла выйти в плей-офф КХЛ.
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