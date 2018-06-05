Андрей Скабелка назначен новым главным тренером Барыса

Контракт с клубом подписан на 2 года.

Главным тренером астанинского хоккейного клуба "Барыс" стал белорусский специалист Андрей Скабелка, сообщает zakon.kz со ссылкой на на официальный сайт команды.

Контракт с клубом подписан на 2 года.

В минувшем сезоне Скабелка работал в омском "Авангарде", который покинул в конце декабря.

"Барыс" с января на правах исполняющего обязанности возглавлял Галым Мамбеталиев. Команда по итогам регулярного чемпионата не смогла выйти в плей-офф КХЛ.